El año pasado fue pródigo en discos en vivo de artistas mainstream del rock argentino, tal vez como un reflejo de tiempos en que se exprimen una y otra vez las viejas composiciones, mientras las musas se toman su tiempo para regresar. Sony había editado durante 2017 Repuesto de fe (Babasónicos), 3000 mil vivos (Pericos) y En vivo en Teather at Madison Square Garden (Los Fabulosos Cadillacs), y en diciembre publicó otros dos, con la particularidad de que ambos reflejaron los conciertos de regreso de bandas que llevaban varios años separadas. En vivo - Provincia Emergente registra el show con el que Caballeros de la Quema volvió a la actividad el 23 de junio, en el Estadio Unico de La Plata, en medio del festival que le da nombre al CD + DVD. Incialmente, la banda liderada por Iván Noble y Pablo Guerra sólo iba a tocar en esa ocasión, pero ya tiene otra fecha programada, el 22 de enero en el Parque Camet de Mar del Plata, también en un festival del gobierno provincial con entrada gratuita. El disco trae los esperables hits (“Avanti morocha”, “Oxidado”, “Sapo de otro pozo”) y algunas perlas de los inicios (“Primavera negra”, “Patri”, Carlito”), con una lista que se extiende cinco temas más en el DVD. El retorno de los Ratones se anunció como “Una noche no hace mal”, pero Juanse y los suyos volvieron en toda la regla, con un Hipódromo repleto y un show electrizante de rock and roll. La del 16 de septiembre fue una verdadera ceremonia que creció en intensidad mientras el cantante y guitarrista se soltaba sobre el escenario. Caballos de noche, el disco que resume el recital, muestra las distintas facetas del cuarteto, desde la consabida influencia stone (“Sucia estrella”, “La nave”, “Rock del pedazo”) hasta los costados punk (“Enlace”) o pop (“Para siempre”). “Yo te amo”, el single del regreso, aparece en el DVD, pero en CD trae un inédito, “Los verdaderos”. Y el rock ratón sigue girando...