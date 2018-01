La película que tiene a Soledad Villamil como una de las protagonistas tiene en su título la palabra “grietas”. En su modo singular, es una palabra que en los últimos años tuvo toda una connotación política en la Argentina. En relación a eso, PáginaI12 le preguntó a Villamil cómo ve al país en la actualidad. “Como un desastre. Un desastre, un desastre...”, repite sin encontrar explicación a las políticas de Mauricio Macri.

–¿Se imaginaba que podía pasar esto?

–Sí, la verdad que sí.

–¿Porque vivió el menemismo?

–Obvio, viví el menemismo, viví el 2001. Mis abuelos y mis padres vivieron ciclos de crisis similares y está muy heavy. Y no se reduce solamente a la Argentina sino que es extensiva al mundo. Si hoy los ricos en el mundo tienen la misma cantidad de dinero y de riqueza que el 50 por ciento de la población mundial, la polarización entre ricos y pobres y la concentración de la riqueza está en un record. ¿Cómo se entiende que se sigan proponiendo planes de ajuste? ¿Desde qué lugar, incluso desde lo humano, se entiende? Eso me desborda. Lo que veo es un desastre y no sé adónde va todo esto. ¿Al Medioevo? ¿Vamos a volver a tener reyes y esclavos? ¿A eso se va? Tengo mucha preocupación.