Daniel Angelici le puso un freno a los rumores de un posible regreso del volante Ricardo Centurión. “No hay mucho que hablar; es un buen jugador, pero en su momento el club decidió no contratarlo”, señaló el mandamás de Boca cuando le dijeron que el talentoso ex Racing se encontraba en el país de vacaciones, y que tenía intenciones de ponerse en contacto para limar asperezas. “No tengo ningún inconveniente en reunirme con Centurión para tomar un café, agua o gaseosa, pero hasta ahí. Si pienso que es lo mejor para el club, lo voy a hacer. Es un buen chico y buen jugador. No hay nada personal”, señaló Angelici, quien meses atrás afirmó que el actual jugador de Genoa de Italia no volvería al club mientras él fuera presidente.