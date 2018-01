Los límites del presupuesto

La dirigencia de Central decidió priorizar la salud de las finanzas del club y con un presupuesto que no se reformula, Jesús Méndez se fue a Vélez. A pesar del pedido del técnico Leo Fernández por lograr la vuelta del volante, no hubo acuerdo en los números y la extensión del vínculo, y el jugador decidió concluir las conversaciones para aceptar la propuesta del equipo de Liniers. La dirigencia sigue a la búsqueda de un volante y de un defensor, aunque solo se pone en la mesa el dinero que fue presupuestado el pasado mes de julio para el presente receso de verano y la atención está puesta en encontrar en primer lugar un refuerzo para la defensa.

Central no estaba dispuesto a destinar tanto por un jugador de 33 años, a pesar de la insistencia del DT.

Entre Central y Méndez no hubo arreglo posible. El jugador pretendía firmar por dos años por unos números que estaban lejos de lo que ofrecía el club. Luego se evaluó que se le pague a Méndez lo que pedía por un contrato de tres años, pero las diferencias eran insalvables. Porque la dirigencia de Central no estaba dispuesta a destinar tantos billetes para sumar a un jugador de 33 años, decisión que no se revisó si quiera ante la insistencia de Fernández por sumar al futbolista proveniente de Toluca de México.

Es por eso que Méndez dejó la ciudad ayer a la mañana para trasladarse a Buenos Aires, donde hoy firmará contrato con Vélez hasta fin de 2019. "No nos vamos a salir del presupuesto por un jugador de 33 años", admitió un colaborador de la dirigencia canaya. "Había mucha diferencia entre lo que podíamos pagar y lo que pedía el jugador, por eso no valía la pena extender las conversaciones", apuntó.

Para la dirigencia y el entrenador, el dinero disponible para refuerzos se quiere destinar a la contratación de un zaguero central. Como en cada libro de pases, los canayas buscan defensores debido a que no son solución los jugadores que surgen de las inferiores. No hay negociación abierta en este caso dado que todos los nombres ofrecidos no interesaron a Fernández y los nombres acercados por el entrenador no están al alcance de la tesorería canaya.

En cuanto a lo deportivo, el equipo jugará el domingo en cancha de Colón su primer amistoso de pretemporada. Será ante Lanús y allí Fernández probará el once titular a diez días de disputar el encuentro suspendido de Superliga ante Independiente. No habrá venta de entradas en la ciudad. Todas las localidades se expenderán en el Brigadier López el día del partido. En cancha del Sabalero los canayas tendrán a disposición 10 mil ubicaciones, entre populares y plateas. Las localidades generales tendrán un costo de 350 pesos, es decir 100 pesos más cara de lo que sale una entrada para los juegos oficiales. Queda por determinar los valores de las plateas. El encuentro será televisado por Fox Sports desde la 20.10.