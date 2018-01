El gobierno provincial reaccionó ayer a la ola de crímenes perpetrados en la primera semana del año. La Policía de Investigaciones (PDI) hizo siete allanamientos en la zona del barrio Tablada, para dar con los autores de homicidios cometidos en los últimos días, como el de Ulises Funes. Pero de ocho personas demoradas, que tienen entre 19 y 66 años, solo dos quedaron detenidas y llegarán mañana a audiencia imputativa por tenencia de armas. Al resto se le formó causa penal, en libertad. Hay uno que sigue prófugo y de quien sospechan que asesinó el lunes 1º a Luis Tourn y a Sofía Barreto, en Grandoli y Seguí. Continúan las medidas para intentar terminar con el reguero de sangre por la pelea entre bandas.

El operativo se realizó en domicilios de Maipú al 3200, Virasoro al 1100, bulevar Seguí 200 bis, Quintana al 26 bis, Pasaje Blanque al 2000 y Ayolas y Colectora de Circunvalación. "La persona a la que se fue a buscar en relación a homicidios, no fue hallada. En principio, fueron demoradas ocho personas -dos, en Presidente Quintana 26bis; y seis, en zona de viviendas precarias de Ayolas y Colectora de Circunvalación", se informó.

Quedaron detenidos Agustín Elías F. (19 años) por tenencia de arma de fuego; y José Damián P. (20 años) por tenencia de arma de fuego de guerra (escopeta del 16). El resto recuperó la libertad por falta de antecedentes, pero también se le formó causa por tenencia de arma.

Homicidios. La medida se tomó luego de que en los primeros ocho días del año, se contabilizaran nueve homicidios. De los ocho demorados, seis pertenecen a la familia Puchetta, vinculada a una banda investigada por narcotráfico y otros delitos. Inspiró el procedimiento la saga de nueve asesinatos, además de quince baleados y ocho apuñalados entre el 31 de diciembre y el lunes 8. Uno de los casos más resonantes fue el asesinato de Ulises Funes, integrante de la banda de los Funes, que disputa territorio en la zona sur con Alexis Camino, hijo del fallecido líder de la barra brava de Newell's, Roberto "Pimpi" Camino.

Amenazas web. Tras el crimen de su hermano, tanto Lautaro "Lamparita" Funes, como Alan Funes prometieron venganza a través de las redes sociales. Lo llamativo es que tuvieron acceso a la red mientras el primero está detenido en Piñero; y el segundo, prófugo. Ulises fue acribillado el domingo por la noche, en Entre Ríos y Garay, y rápidamente sus hermanos prometieron justicia por mano propia. "Se piensan que me quebraron matando a mi hermano. Saben que tengo ganas de salir a matar, que tengo más que antes. No saben que la guerra no terminó. La guerra va a terminar cuando los mate a todos, hasta la generación más chica. O me matan a mí. Estoy fuerte y de pie. Este año me voy y a ustedes les falta más. Hermano, sabés que a tu muerte la voy a vengar y después que pague como tenga que pagar. Siempre te voy a recordar, gordito", escribió Lamparita, preso por robo calificado, abuso y portación ilegítima de armas, amenazas, lesiones, asociación ilícita y dos homicidios.