Una joven con sobrepeso denunció que fue agredida en un local de productos dietéticos por una mujer que le dijo que “los gordos no tienen que comer” y la increpó, le tiró el celular y la golpeó.

Stella Vázquez estaba a punto de pagar en una dietética de Cabildo al 2900, en Belgrano, cuando otra clienta la increpó por su sobrepeso. “La señora quería ser atendida primero porque yo era gorda y evidentemente eso le molestaba (yo entré antes y estaba para pagar, no había más clientes). Empezó a decir que si estaba yo primero ella se iba”, relató. Y “al preguntarle por qué tenía que contestar así me respondió que los gordos no tienen que comer y me empezó a atacar”, contó la joven. Según publicó Vázquez en Facebook, la mujer le dijo: “Mirate lo que sos, gorda, gorda de mierda. Das asco, gorda hija de p...”. Ante la situación, Vázquez comenzó a grabar: “Al ver que la estaba grabando me tiró el celu al piso y me empezó a pegar”.

Vázquez contó que publicó lo sucedido porque quiere que “la gente tome conciencia de que no está bien burlarse de los demás. Busco de algún modo concientizar y que mi agresora no vuelva a hacer esto con nadie más”, explicó. Además, señaló que las empleadas del local “no hicieron nada, sólo miraban” sin intervenir. “Es una vergüenza que tengamos que salir a la calle con miedo. Estoy desolada”, afirmó.