Una mujer fue asesinada a golpes y su novio resultó gravemente herido, al ser atacados cuando dormían en una casa de la ciudad de La Rioja. Por el hecho fue detenida la ex pareja de ella, quien tenía una restricción de acercamiento por violencia de género. La mujer fue identificada como Deolinda del Valle Torres, de 31 años, madre de cuatro niños, quien, según sus familiares, días atrás había intentado denunciar a su ex pareja en una fiscalía, aunque no logró hacerlo porque le dijeron que había feria judicial y debía regresar en febrero. El acusado fue identificado como Santiago Condori, a quien también se le atribuye haber golpeado y dejado en grave estado al actual novio de Torres, Iván Herrera (25), que permanece internado con traumatismo de cráneo.