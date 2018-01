Emmanuel Alvarez Agis *

“Ancla salarial”

“La apuesta del Gobierno para contener la inflación es anclar los salarios durante todo este año, que no es electoral. El anuncio de cambio de inflación objetivo no significó que el Banco Central ahora relaje las metas sino que las nuevas metas obligan al Central a relajar sus instrumentos. Esta política de metas de inflación sólo genera una bomba de apreciación cambiaria, porque suma presión sobre la demanda de dólares. Lo que se vio fue que hicieron un anuncio (de cambio de metas), eso aceleró el dólar y elevó las expectativas de devaluación y la respuesta del Central es relajar las tasas. Lo que está haciendo el Gobierno es dejar correr el dólar, pero más dólares son menos consumo. No se espera una inflación menor al 19 por ciento con tasas en torno al 27 por ciento y fuertes aumentos en los precios de los servicios regulados. No veo otra forma de que la inflación esté por debajo del 20, bajo los supuestos de este Gobierno, sin anclar las paritarias de este año. El crecimiento económico de este año con un consumo congelado será inferior a 2 por ciento”.

* Director de la consultora PxQ y ex viceministro de Economía.

Fausto Spotorno *

“Menor a lo esperado”

“La baja de la tasa fue menor a lo que se pensaba. El Central tiene una visión diferente a lo que surge de ver los datos del mercado. La tendencia hoy es una inflación del 18 por ciento este año para el Banco Central. Entonces supone que llegar del 18 al 15 por ciento es relativamente fácil y cree que puede alcanzar la meta. Pero por otro lado el Central pensó que si baja mucho la tasa se puede escapar la expectativa inflacionaria. Entonces hizo un intermedio. Creo que en este contexto bajó la tasa sólo lo suficiente para no poner en riesgo la meta de inflación. Por ahora faltan un montón de elementos que pueden tener impacto en los precios como las paritarias. Estas incógnitas pueden alterar la expectativa inflacionaria. Esto genera que el Central tome precauciones y es adecuado no apurarse en bajar fuerte la tasa. Respecto del tema de credibilidad del Central habría que definir algunos temas institucionales. Tiene que quedar claro de entrada quién es el que pone la meta. No debería pasar que primero las anuncie el Tesoro, después el Central y después las modifiquen de nuevo. Se necesita un marco claro de reglas si se quiere hacer metas de inflación serias”.

* Estudio Orlando Ferreres & Asociados.