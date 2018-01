La Justicia dispuso la medida por "razones humanitarias"

Le otorgaron la excarcelación a Timerman

El juez federal Sergio Torrres accedió al pedido extraordinario que realizó la defensa del ex canciller con el objetivo de que pueda ir a Nueva York a continuar con su tratamiento médico. Timerman debía viajar anoche a Estados Unidos, pero no pudo hacerlo porque el gobierno de ese país le prohibió el ingreso. Desde Twitter, el ex canciller agradeció los mensajes de solidaridad.