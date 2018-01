#AltaTemporada Prendé el aire, poné la serie. Si te va una de comediantes en el sofá, echate en la segunda de Crashing (14/1, HBO). Si flasheás con mineros y buscadores de tesoros, saldrá la octava de Fiebre del oro (15/1, Discovery Channel). Y si te caben las sectas, iniciate en la tercera de The Path, con Aaron “Jesse Pinkman” Paul (17/1, Hulu).

#Festivalipsis Edu Schmidt, Karamelo Santo, Caracol a Contramano, Kime, Alma Bouquet, Profesores de Tennis y La Sonora Chimichanga, entre otros, animarán el Festival Insurgente (13/1, C.C. Konex). Además, el Festival Nuestro completó cartel con La Beriso, Ratones Paranoicos, El Kuelgue, Onda Vaga, El Bordo, Nonpalidece, Bicicletas, Rocco Posca y más (5/5, Tecnópolis).

#Cursos&Concursos El Ministerio de Cultura seleccionará a 20 artistas para su programa La 202: Espacio de Formación y Clínica en Arte Contemporáneo, que brindará tutoría, capacitación e intercambio en el proceso de trabajo ([email protected]). Y la Fundación PROA elegirá seis proyectos de primeras y segundas películas para su Taller PROA Cine, que capacita en guión, producción y puesta en escena ([email protected]). Además, entre el 15/1 y el 9/2, Estudio Urbano inscribirá para sus cursos sobre oficios de la música y gestión de proyectos artísticos (Curapaligüe 585, buenosaires.gob.ar/estudiourbano).

#LaBandaDelVerano ¿Te quedaste en capital? Con shows de Louta y de Morbo y Mombo (11/1), dará su puntapié inicial el Parador Konex, que a lo largo del verano propondrá shows de El Mató, Cuarteto de Nos, Pedro Aznar, El Kuelgue, Onda Vaga, La Bomba de Tiempo y Pez, entre otros. ¿Andás por la provincia? AcercArte repartirá a Ratones Paranoicos, Caballeros de la Quema, Los Pericos, Kapanga y muchos más por localidades bonaerenses: esta semana les tocará a Villa Gesell (11 y 12/1), Tigre (13 y 14/1) y Mar del Plata (15 y 16/1). ¿Te fuiste al norte? Carajo agitará a los mochileros en Tilcara, Jujuy (12/1).

#HayTablas Situación de 18 nuevas obras de 15 minutos y para 15 espectadores, bajo el eje conceptual “Las vacaciones”, habrá en el ciclo Microteatro, con Atilio Veronelli, Inés Palombo, Federico Barón, Emiliano Dionisi y otros (Bar Quince). Además, el humorista Rudy hará sus Monólogos compañeros en Lo de Néstor (12 y 13/1).

#AduanaParalela El áspero y rítmico songwriter uruguayo Fernando Cabrera prometerá nuevas canciones en Café Vinilo (11, 12, 13 y 14/1). En tanto que el funkoso, experimental, bossajazzero y legendario carioca Eumir Deodato presentará sus credenciales en Niceto Club (16/1).

#ArteArteArte El menú de artes visuales de verano en el C.C. Recoleta incluye la muestra colectiva Deseo y problemas (con Diego Simone, Jo Murúa, Sole Otero, Powerpaola y Diego Trerotola, entre otros), además de una fantástico-popera de Roberto Cortés, intervenciones y performances varias. Además, de martes a domingo, en PROA sigue la exhibición del trabajo de intervención pública del artista y activista chino Ai Weiwei, que incluirá, desde el 16/1, un documental sobre su paso por Buenos Aires, con proyecciones a diario de 16 a 18.

#Fiesteros Matías Aguayo y DJs Pareja liderarán la housera LeftClub (12/1, La Tangente), Jeites y Diego Chamorro agitarán la Fiesta Invasión (12/1, Niceto Club), el freestylero Duki animará la Fiesta Club Mvseum (13/1, Mvseum) y Miss Bolivia y La Bomba de Tiempo detonarán la Fiesta Clandestina (13/1, Groove).

#Pantallazos Los documentales siempre son opción, y acá van tres recién estrenados por Netflix: Residente (2017), que dirigió el líder de Calle 13 enfocado en sus raíces y la inspiración; Not Alone (2016), de entrevistas y experiencias sobre suicidios adolescentes, casi como spinoff del furor por la serie 13 Reasons Why; y AlphaGo (2017), que a través del go –el quemacabezas y milenario juego chino– hurga en la inteligencia artificial y samplea el desafío setentista de ajedrez entre hombre y computadora.

#Ciclodelia La banda argentino-senegalesa Semilla de la Cultura Africana comandará el ciclo hiperrrítmico Afro Mood, con músicos de La Yegros, Dancing Mood, El Choque Urbano y La Bomba de Tiempo (15, 22 y 29/1, J.J. Circuito Cultural).

#EstaEsParaVos Prisma honrará la memoria pinkfloydera con su show The Pink Floyd Experience (10/3, La Trastienda Samsung), acaso como previa de la visita de Roger Waters al estadio Ciudad de La Plata (6/11). Además, los cordobeses Sabroso editaron Sabroso & Roll, un álbum de versiones cuarteteras de hits de Los Redondos, Andrés Calamaro, Soda Stereo, Fabulosos Cadillacs, Attaque 77, Los Piojos, Turf, Fito, Charly, Auténticos Decadentes y Virus, entre otros.