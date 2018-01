La Cancillería confirmó que intervendrá ante la embajada de los Estados Unidos para revertir la decisión del gobierno norteamericano de revocar la visa del excanciller Héctor Timerman, quien debe viajar a Nueva York para continuar con un tratamiento médico. El comunicado oficial indica que "ante una solicitud de carácter humanitario" presentada por los abogados de Timerman se intervendrá para "obtener la concesión de un nuevo visado".

Timerman se disponía a viajar anoche hacia Nueva York, pero cuando comenzó a hacer el check in los empleados de American Airlines le comunicaron que no podía abordar su vuelo porque su visa de ingreso a los Estados Unidos había sido cancelada. El excanciller que cumple prisión preventiva en su domicilio por orden del juez Claudio Bonadio, quien lo procesó por el Memorándum con Irán, había recibido el permiso para viajar por parte del juez.

Sin embargo, ante la cancelación de la visa, la defensa de Timerman, encabezada por Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, redactaron anoche un pedido extrarodinario de excarcelación, para que pudiera realizar el viaje. La respuesta llegó por parte del juez federal Sergio Torres, quien subroga en estos días de feria judicial a Bonadio. El magistrado resolvió rápidamente la cuestión por “razones humanitarias”.

El ex canciller fue operado en Nueva York en 2015 y pretendía viajar para continuar allí el tratamiento contra el cáncer que padece y que empezó a tener una derivación en la cadera que le produce fuertes dolores y lo obliga a moverse en silla de ruedas.

Los empleados de American Airlines no pudieron anoche dar mayores explicaciones al excanciller respecto de la cancelación de su visado. Como informó PáginaI12, algunas fuentes sostenían que mediante una estructura burocrática el Departamento de Estado revoca las visas de quienes están o estuvieron presos, no importa de qué delito se trate. En tanto, otras fuentes consultadas por este diario afirmaron que la revocatoria de la visa de un ex canciller –que por ley sigue viajando con pasaporte diplomático– no puede encasillarse en una cuestión burocrática sino que motivó una decisión de funcionarios de alto nivel del Departamento de Estado. Es decir que tuvieron en cuenta, en concreto, que Timerman fue el canciller de un gobierno que tuvo una política internacional independiente de la Casa Blanca.