La cuenta de la violencia de género sumó en las últimas horas al menos dos casos de suma gravedad, con riesgo inminente para las víctimas, una en Rosario y la otra en la ciudad de Santa Fe, con sus respectivos hijos. En el barrio Roque Sáenz Peña, a las once de la noche del martes, una vivienda del pasaje Lorenzini al 4600 fue el blanco de una andanada de balazos contra la puerta. Adentro, una mujer de 35 años y sus hijas de 9 y 16, soportaron azoradas el ataque. "Somos los Chavez, somos los Chavez", le gritaron desde la calle un instante antes de los disparos. El apellido refiere a su ex pareja, Damián, que fue detenido más tarde en su casa de pasaje Suárez al 5600.

Cuando la balacera cesó, la mujer tomó valor y asomó; entonces encontró una esquela harto elocuente: "R. (el nombre se mantiene en reserva para preservar a la víctima), te doy dos días para que te vayas con todas tus cosas. Usted sabe lo que hizo, quiero el departamento vacío. Si llama a la policía le vamos a matar a su hija".

La policía detuvo al ex concubino en su casa, por orden de la fiscal Mariángeles Lagar. La víctima, en tanto, contó en una nota a Canal 3: "Hace un año nos separamos porque me golpeaba, me violaba, amenazaba de muerte a los chicos y yo nunca pude decir nada. Anoche (por el martes) nos tiramos al piso con mis hijas y tuve que arrastrarme para buscar el teléfono y llamar a la policía", dijo desesperada. El acusado tiene en su contra una exclusión del hogar ordenada por un juez.

El otro caso tuvo como protagonista a una santafesina de 29 años, separada de su marido hace dos meses, como desenlace de una relación signada por la violencia de género. Tienen tres hijos en común. El lunes a la tarde, su ex pareja intentó entrar por la fuerza a su casa mientras la amenazaba de muerte. La mujer activó el botón de pánico, llamó al 911, pero la ayuda no llegó.

El agresor logró colarse desde el techo y atraparla en el garaje. La golpeó y violó delante de los niños. "Después, como si nada hubiese pasado, abraza a sus hijos, les dio un beso y les pidió perdón. A mí me abrazaba, me decía que quería volver, por las buenas o por las malas", contó la mujer al diario El Litoral. Veinte minutos después, llegó un patrullero y se llevó detenido al agresor. Quedó imputado por la fiscal Yanina Tolosa de abuso sexual con acceso carnal, desobediencia de un mandato judicial, violación de domicilio y amenazas coactivas.