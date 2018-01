Sin los pedidos para empezar a rodar

A sólo cuatro meses de transitar su segunda oportunidad con nuevo dueño, la metalúrgica Mefro Wheels continúa sobre terreno quebradizo. "Si sigue así, va a cerrar. Estamos muy preocupados porque no hay actividad y la cantidad de trabajadores en servicio está muy lejos de ser lo que se había previsto", lamentó el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica Rosario, Antonio Donello.

El problema de la fábrica de llantas de Ovidio Lagos al 4400 es la demanda deprimida, agravada por la importación, que sigue abierta en este rubro. La actividad en estos días es casi nula en esos galpones, no hay ingreso de insumos y tampoco producción ante la ausencia de contratos de venta. Para ser competitiva, la fábrica necesita vender como mínimo unas diez mil unidades por mes. Hoy no superan las 700 unidades. "Los trabajadores están yendo al lugar de trabajo, pero no podemos producir porque no hay pedido de ruedas", señaló el delegado gremial en la planta, Miguel Valentino.

Muy lejos quedaron los tiempos en los que allí se producía con capacidad instalada para fabricar 120.000 llantas mensuales, con 170 trabajadores, y campeaba entre las principales abastecedoras de las automotrices del mercado nacional. Sigue siendo la única fábrica argentina de llantas de chapa, pero la casa matriz de Alemania prescindió de ella a principios del año pasado y desde entonces entró en un espiral recesivo. La metalúrgica villagalvense Cirubon SA se hizo cargo y ante el gremio y el Ministerio de Producción santafesino acordó recuperar de a poco la fuente laboral. Hoy trabajan 25 operarios, pero el plan de negocios proyectado en setiembre pasado suponía que para este momento ya habría 80 trabajadores activos.

"No se ha cumplido la meta. No hubo la demanda esperada y la actividad mermó. Las importaciones no se han suspendido y siguen como siempre", lamentó Donello.

El gremialista reveló que en los últimos días hubo reclamos formales ante el Ministerio de Producción nacional para que les facilite entrevistas con una decena de terminales automotrices, de manera de negociar al menos una cuota del mercado interno, actualmente hegemonizado por llantas de origen brasileño y mexicano. "Tomaron el compromiso de juntar a todas las terminales para que podamos reunirnos junto con la empresa y obtener algunos pedidos. Eso se puede terminar cayendo y la lucha de tanto tiempo corre peligro de perderse", se alarmó el sindicalista. "Y la empresa (Cirubon) se quedó un poco, o no se si le puso la energía suficiente a reactivar Mefro Wheels. Si sigue así, va a cerrar", vislumbró.

Desde la fábrica, Valentino como delegado lo expuso en sencillo: "Hay una diferencia de precios entre la rueda que viene de afuera y la que se produce acá, que es un poco más cara. Entonces no compran. Las dificultades se deben en un 90 por ciento a de que la rueda de afuera está más barata".

La UOM pidió a los diputados nacionales Luis Contigiani y Alejandra Rodenas que fogoneen la aplicación de alguna medida protectora para las chances de la fábrica rosarina. El gobierno nacional anunció la semana pasada que aplicó un arancel antidumping del 36,9% por cinco años a las llantas de aluminio de fabricación china. El problema para Mefro Wheels es que esa defensa le pasa por al lado, porque no fabrica llantas de aluminio sino de chapa. El titular de Cirubon, Ricardo Ciccarelli, tampoco consiguió abrochar negocios en una reciente visita por Brasil, ofreciendo aros de llantas.

La metalúrgica del barrio Acindar surgió en 1954 como Cimetal, y tras su quiebra en 2001 fue adquirida por la multinacional Mefro Wheels, que finalmente interrumpió su apoyo financiero cuando los balances negativos se hicieron sucesivos. Los alemanes culpaban al costo de la chapa nacional ‑el principal insumo‑ y al "costo laboral" argentino para terminar por desentenderse de su filial.