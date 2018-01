Eric Clapton, héroe de la guitarra si los hay, reveló que se está quedando sordo porque sufre de tinnitus, una enfermedad que le produce zumbidos constantes en los oídos y que suele manifestarse en personas expuestas a volúmenes excesivos durante mucho tiempo. El músico, de 72 años, lo reveló durante una entrevista en la BBC, en la cual aseguró que igual seguirá tocando: “Todavía voy a trabajar. Voy a hacer un par de shows, uno en el Hyde Park en julio”. El ex Cream y Yardbirds dijo que espera que la gente vaya a verlo no sólo por curiosidad. “Sé que eso sucede, porque es sorprendente hasta para mí que yo esté acá”, bromeó el autor de ‘Layla’, quien desde 2016 también sufre de neuropatía periférica, enfermedad del sistema nervioso que le complica tocar la guitarra como antes. En ese año, ‘Slowhand’ (mano lenta), como se lo conoce, editó su último álbum de estudio hasta la fecha, I Still Do.