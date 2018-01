El serbio Novak Djokovic venció ayer al austríaco Dominic Thiem 6-1, 6-4, tras una inactividad de seis meses por una lesión en el codo derecho, en el torneo de exhibición Kooyong Classic de Melbourne. Djokovic, ganador de 12 títulos de Grand Slam, afrontó su primer partido en los últimos 181 días jugando con una codera en el brazo derecho, señaló la agencia EFE. “Llevaba seis meses esperando esto, me siento genial. Todo salió bien, especialmente el saque que era una de las grandes incógnitas por la lesión en el codo. Ese era un golpe que no podía hacer en julio y por esa razón decidí parar en Wimbledon”, explicó tenista nacido en Belgrado.

El ganador del Abierto de Australia en cinco de las siete últimas ediciones, se mostró “muy feliz” pero rechazó decir que se encuentra “al ciento por ciento”.

El ex número uno del mundo renunció a jugar hace unos días en el torneo de exhibición de Abu Dhabi y al evento de Doha, ya perteneciente al circuito de la ATP, para continuar su puesta a punto antes del primer Grand Slam de la temporada.

“Esta es la primera vez en toda mi carrera que estoy tanto tiempo fuera, y lo ideal hubiera sido disputar otro torneo antes del Abierto de Australia, pero no he tenido opción”, sentenció Djokovic.

Cuando el serbio decidió no jugar en Abu Dhabi había generado cierto temor sobre su futuro: “Estoy muy decepcionado por verme obligado a renunciar al torneo de Abu Dhabi. Estos últimos días he vuelto a tener dolores en el codo y, después de una prueba, los médicos me aconsejaron no tomar riesgos, renunciar a esta competición y continuar mis tratamientos”. En ese momento,

Djokovic, de 30 años, aseguró que debía “aceptar la situación actual, y esperar los resultados de los tratamientos para poder regresar a las canchas lo antes posible”.

El ex número 1 mundial, que ahora figura en el puesto 12 del ranking ATP, no competía desde julio en Wimbledon, cuando sus problemas en el codo derecho le llevaron a dar por terminada su temporada de 2017, con el objetivo de regresar recuperado en 2018. Djokovic tenía previsto regresar en la capital emiratí para enfrentar al español Roberto Bautista, número 20 del mundo. Pero terminó jugando recién ayer en Melbourne.