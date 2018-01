Tras la modificación de las metas de inflación, voceros del establishment reclaman una mayor devaluación aunque eso impacte en los precios internos. El economista Claudio Loser, ex responsable del FMI para el Hemisferio Occidental, considero que la cotización del dólar está muy atrasada y debería rondar los 22 o 23 pesos. “Es muy difícil decir cuál debería ser el valor del dólar. Pienso que tendría que estar mucho más alto. No me molestaría verlo en 22 o 23 pesos”, aseguró el ex directivo del FMI, quien trajo precisamente a colación las recomendaciones de ese organismo que “desde hace meses ha venido indicando que el peso tendría que estar mucho más devaluado”. El presidente de la Sociedad Rural de Rosario, Tomás Layus, consideró que “para que sea competitivo tiene que estar cerca de los 30 pesos”. “En los 90, un dólar valía el equivalente a un café. Hoy tendría que ser igual, hoy un café cuesta 30 pesos”, dijo el ruralista. “Se nos ha achicado el poder de compra e inversión”, detalló Layus, pese a las rebajas en las retenciones.