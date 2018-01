Twitter fue ayer el escenario de un acalorado intercambio entre referentes políticos y figuras públicas luego de conocerse la noticia de que Estados Unidos le negó la visa al ex canciller Héctor Timerman, debido a su prisión preventiva. Timerman debe viajar a Nueva York con urgencia para atenderse por el cáncer que padece.

Ante la noticia, el diputado de Cambiemos Fernando Iglesias se burló: “Continúa la campaña del criptosionismoamericano”, ironizó. Ante las reacciones, dedicó varios tuits al tema y afirmó que “el nacionalismo populista está a favor de la medicina cubana hasta que les toca tratarse a ellos”. Minimizó la problemática al afirmar que el ex canciller “tiene todas las posibilidades de atención médica en Argentina”. Además, agregó que la posterior excarcelación de Timerman, dictada por el juez Torres para permitir su tratamiento, fue una comprobación “de que en Argentina rige el estado de derecho”. Otro que celebró la decisión de Estados Unidos fue el escritor y conductor de un programa en la TV Pública Federico Andahazi, quien le sugirió al ex canciller “que pruebe con la medicina venezolana o iraní” y opinó que “todo no se puede. O tenés propiedades en NY y te querés ir a tratar allá, o sos pro-iraní y chavista”. También el periodista Eduardo Feinmann festejó: “Muy bien! El único lugar que le cabe es la cárcel”.

Las críticas no tardaron en llegar. El actor Pablo Echarri afirmó: “celebro fervorosamente el hecho de estar en la vereda de enfrente de estos tres tipos”, en referencia a Iglesias, Feinmann y Andahazi, a quienes calificó como “profetas del odio”. El diputado del Frente para la Victoria Andrés Larroque también condenó los comentarios: “queda claro que, lamentablemente, hay gente que es inhumana con Timerman y contemplativa con Etchecolatz”.

Otros referentes políticos le apuntaron a la responsabilidad del juez Bonadio y del gobierno de Mauricio Macri en el proceso judicial y la decisión de Estados Unidos de revocar la visa. El jefe del bloque de diputados del FPV-PJ, Agustín Rossi, responsabilizó a “Bonadio & Cia” por interrumpir la continuidad del tratamiento médico. El presidente del Llamamiento Argentino Judío, Jorge Elbaum, afirmó que la negación de la visa al ex canciller es equivalente a una “condena a muerte” y agregó que “Macri y Bonadio son sus verdugos”. Por su parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de cuyo consejo directivo el ex canciller es miembro, denunció que la negación de la visa “constituye parte del plan de persecución política contra su persona, que atenta contra su vida”. En la misma línea, la ex diputada Juliana di Tullio consideró que “previa tortura , le están aplicando “pena de muerte” al ex canciller, y criticó que “algunos/as festejan esta dramática, injusta, antidemocrática y perversa decisión”.

El también diputado Leopoldo Moreau denunció que “Bonadio y los camaristas que inventaron una causa penal no solo cometieron prevaricato. No podían desconocer como iba a reaccionar EE.UU. Timerman es víctima de tormentos” y agregó que dichos funcionarios “un día deberán responder ante la justicia”. Asimismo, el titular de la CTA de los Argentinos y diputado, Hugo Yasky, calificó la situación como una “persecución de la Justicia, el Gobierno y los medios” y denunció que “no tienen límites”.

Timerman agradeció los mensajes de solidaridad y se excusó: “me aumentaron los calmantes por los dolores que me produce el cáncer. Estoy muy conmovido”.