Un hombre denunció que fue interceptado por agentes policiales cuando caminaba por la ciudad neuquina de Zapala por llevar una remera con el escudo de la nación mapuche. Dos policías le pidieron sus documentos y le exigieron que se quite la prenda. “Me pregunto qué puede pasarle a cualquier persona que no tenga muchos recursos para defenderse y termina en la comisaría”, dijo Gustavo Matina al sitio Va Con Firma (VCF) tras el episodio en el que dos agentes policiales lo demoraron por llevar una remera con el escudo mapuche. El hecho ocurrió en Zapala y el damnificado planea presentar denuncias en asuntos internos de la Policía y en la Justicia provincial. Matina, oriundo de Zapala y actual residente de Villa Pehuenia, fue interceptado cuando salía de comprar insumos en un comercio del centro de Zapala. Eran las 11 de la mañana y llevaba puesta una remera con el escudo mapuche y una campera de cuero. Dos efectivos de la policía de la provincia de Neuquén lo abordaron y le solicitaron su identificación, mientras le exigían que se quitara esa remera. El hombre se negó a quitarse la prenda en plena vía pública. Tras comprobar que no existía ningún pedido de captura en el sistema de registro policial, los uniformados se disculparon y lo dejaron continuar. Sin embargo, Matina decidió concurrir a la comisaría local para denunciar lo que consideró un “atropello” y un “abuso”. “Ahora las leyes han cambiado”, le argumentó un subcomisario, quien afirmó que por eso los policías pueden disponer de una persona, identificarla y realizar procedimientos como el denunciado. Ante esa respuesta, el afectado presentará denuncias junto al diputado provincial del Frente Neuquino Eduardo Fuentes, también de Zapala.