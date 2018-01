La hermana del ministro de Agroindustria, Dolores Etchevehere, ridiculizó la carta publicada por su madre, al considerar que no es más que “una novela berreta de verano” que busca desviar la atención de la investigación judicial que atraviesa la familia por el entramado de defraudación y evasión tributaria. “El golpe al corazón no existe, acá hay fraude”, resaltó categórica en una entrevista radial al referirse a las operaciones ilegales protagonizadas por el ministro y ex titular de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, junto a sus otros hermanos Juan Diego y Arturo Sebastián; y su madre, Leonor Barbero. El ministro está citado a declaración indagatoria para el 27 de febrero.

Dolores, quien inició una causa por estafa ante la maniobra de Las Margaritas SA, una de las empresas familiares, pidió a sus hermanos y a su madre que “se pongan a la sombra y rindan las cuentas” dado que tanto ella como la Justicia tienen pruebas certeras de que “la ’unión familiar’ ha declarado ingresos brutos irrisorios”. “Hay firmas falsificadas, créditos desviados ya comprobados por el Banco Central de la República Argentina”, puntualizó la mujer esta mañana en diálogo con Radio 10, quien informó que al menos cuatro contadores están analizando la información que les dio la AFIP y que allí “se están observando diferencias en las declaraciones juradas”. Los demandados, incluido el ministro nacional, habían solicitado a la Cámara que no se analizaran estos datos pero finalmente la Justicia de Entre Ríos rechazó ese pedido de nulidad.

El expediente iniciado contra la familia entrerriana se basa en una operación de la empresa en cuestión, que tomó créditos con el Banco Itaú para sembrar soja, por un valor de 250 mil dólares, a devolver en la misma moneda a una tasa del 8 por ciento anual. Según la hermana del ex titular de la SRA y accionista de la compañía, ese dinero fue desviado a través de la firma SAER, editora de El Diario de Paraná, donde los Etchevehere eran dueños del 40 por ciento. “¿Donde están los inmuebles desviados desde el diario que fueron vaciados, en una Sociedad Anónima compuesta por quienes esta señora nombra en su carta?”, se preguntó Dolores esta mañana, quien además apuntó que los trabajadores del diario están sin cobrar “hace meses”.

En la misiva, Leonor Barbero de Etchevehere, hizo hincapié en que el conflicto representa en realidad “cosas de familia”, “un dolor profundo” y “un deseo por resolver diferencias” que deberían “mediarse en el grupo familiar”; a pesar de que el caso está judicializado. Sin ir más lejos, el 29 de diciembre, Alejandro Cánepa, el Fiscal de Coordinación Número 3 de Paraná, realizó dos requisas en las propiedades de la familia e incluso citó a indagatoria al ministro Luis Etchevehre para el 27 de febrero. Por esta cuestión, Dolores pidió a su madre y sus hermanos que “canalicen e informen a través de la Justicia porque el resto es de novela de verano”.

El 29 de diciembre, la Fiscalía realizó una requisitoria de documentación en distintas empresas de Etchevehere: SAER (Sociedad Anónima Entre Ríos), y Construcciones del Paraná. Según contó Dolores Etchevehere a este diario en enero pasado, “dentro del patrimonio de SAER había 18 inmuebles, empresa que fue vaciada. De esos bienes, 10 fueron transferidos a dos sociedades de Grenón (Nexfin y Urbajay) y 8 fueron derivados a Construcciones del Paraná SA, constituida por el Grupo Económico Etchevehere al solo efecto de recibir esos inmuebles. La Procelac (Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de Activos) determinó que Construcciones del Paraná era insolvente al momento de adquirirlos. Ahí hubo una maniobra de vaciamiento (SAER) y auto transferencia de activos (los inmuebles) hacia una empresa insolvente”.

Al ser consultada sobre sus expectativas ante la citación al funcionario Luis Etchevehere, ponderó que “las pruebas ya están en la Justicia”. “Se puede dilucidar algo más de lo que informa el BCRA?”, se preguntó y vaticinó que “sería gravísimo que los desautorizaran y que no se tenga en cuenta la información enviada por los bancos después de haber respondido a los oficios solicitados por el juez”.