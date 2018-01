La hora de juntar todo contra Macri

Desde Santa Fe

Luis Rubeo se puso serio con Omar Perotti. Y ayer lo interpeló en público por su seguidismo político a Mauricio Macri y al operador de éste en el Senado de la Nación, Miguel Pichetto, quien conduce un bloque que gira en la órbita en la Casa Rosada. "La mejor expresión de un legislador es ver cómo vota. Y lo que veo en el Congreso es que las posiciones políticas que fijan algunos que deberían representarnos a nosotros están más cerca de Macri que del peronismo. Es un dato de la realidad", se lamentó Rubeo en obvia alusión a Perotti y su pertenecía al bloque que preside Pichetto. De paso, advirtió sobre la estrategia del senador santafesino en la provincia. "No vaya a ser que aquellos que en defensa de la (supuesta) ortodoxia peronista levantan las banderas del PJ, después, terminen siendo funcionales a las políticas de Cambiemos".

Ya apenas asumió su banca en el Senado, en 2015, Rubeo le reprochó a Perotti sus votos más polémicos: a favor de los fondos buitres, la designación en la Corte Suprema de la Nación de un ex abogado de Clarín -que diseñó el fallo del 2x1 a genocidas‑ y el desguace de la ley de medios, entre otras cosas. Y hace poco, en las elecciones de octubre de 2017, le volvió a recriminar que se había borrado de la campaña. "Brilla por su ausencia. No se lo ve, no participa, no se sabe dónde está", lo criticó.

Pero ayer, en una entrevista por LT9, cuando analizaba el escenario político de la provincia y el desafío para que "Santa Fe no se tiña de amarillo" en 2019, Rubeo le volvió a pasar la factura por su falta de compromiso con la lista de diputados nacionales del Frente Justicialista que encabezaron Agustín Rossi, Alejandra Rodenas y Josefina "Tana" González, los tres electos. "No sé si en el departamento Castellanos, aquellos que representaban los intereses del justicialismo, lo hacían con la pasión, la dedicación y claramente en defensa de nuestros candidatos", dijo Rubeo. Y recordó que el intendente de Rafaela Luis Castellano anunció que él "no iba a votar la lista de diputados nacionales que llevaba el peronismo. Así que no me asombra que hayamos tenido un resultado adverso".

-‑Entonces, ¿a Perotti lo ve más alineado con Macri? ¿Lo de Perotti pasa por ahí? ‑le preguntó el colega Mario Galoppo.

-‑Miro como vota. La mejor expresión de un legislador es ver cómo vota. Cuando yo voto en la Legislatura me hago cargo cada vez que levanto la mano a favor o en contra de una iniciativa. Y eso es una posición política. Lo que veo en el Congreso es que las posiciones políticas que fijan algunos que debería representarnos a nosotros están más cerca de Macri que al peronismo. Es un dato de la realidad -contestó Rubeo.

"¿Sabe lo que va a pasar?", volvió a sorprender el legislador. "No vaya a ser que aquellos que en defensa de la (supuesta) ortodoxia peronista levantan las banderas del PJ, después terminen siendo funcionales a las políticas" del macrismo. El escenario político de la provincia siga dividido, como hasta ahora, en tres tercios" (Cambiemos, el peronismo y el Frente Progresista) y "Santa Fe se tiña de amarillo", alertó.

Rubeo sostiene que en las elecciones de 2017, la mayoría de los santafesinos rechazó las políticas de ajuste de Macri, pero eso no se reflejó en la representación legislativa por la división de las fuerzas del campo popular. Cambiemos logró el apoyo del "37 o 38 por ciento del electorado", pero "el 62 por ciento le dijo que no a Macri".

Entonces, el desafío para 2019 es conformar un bloque político que frene el ajuste y "corrija las asimetrías que hay que corregir". "Tenemos que ser capaces de generar una propuesta clara y concreta para ponerle límites al macrismo, sentarnos alrededor de una mesa, discutir esa propuesta y que luego se convierta en una ecuación electoral para ver si los santafesinos la acompañan", propuso.

"Veo que en Santa Fe están dadas las condiciones para concretarlo. Y si no, cada uno sabrá lo que hace dentro de su propio partido. Pero vale la pena llevar adelante este tipo de posiciones en 2018, que no es un año electoral, para ver si esto, que es una expresión de deseos de dirigentes de distintas fuerzas políticas, se concreta en la realidad", concluyó.