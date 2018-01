Luego de que llovieran las críticas por la falsa pileta instalada por el gobierno porteño en el Parque de los Niños, lo que en realidad no fue más que una lona antideslizante con juegos de agua, trascendió cuánto le costó al gobierno porteño colocar la nueva propuesta del verano. La Ciudad pagó casi 39 millones de pesos a la empresa Prado Del Ganso S.A, que acumula varias licitaciones porteñas, por montar esta nueva edición de Buenos Aires Playa con sombrillas, reposeras y la imperdible lona celeste.

La adjudicación a la firma contratista fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad el 22 de diciembre. Allí, la Subsecretaría de Contenido le otorgó a la empresa Prado Del Ganso S.A 38.970.608,68 de pesos por el “servicio de producción integral del evento de Buenos Aires Playa 2018”.

La inauguración de la nueva temporada fue presentada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el martes pasado, donde describió cuáles serían las atracciones del complejo. Además de la arena para simular la playa, con sombrillas y reposeras como los años anteriores, esta vez el parque sumaría una atracción acuática: juegos de agua sobre una lona celeste antideslizante. La lona fue apodada como “falsa pileta” luego de que circulara la filmación desde un dron, y desde lejos pareciera ser una pileta.

Boletín Oficial de la Ciudad

Las familias, sin embargo, no pudieron disfrutar del agua al día siguiente de la inauguración por un desperfecto en un caño de agua que convirtió la promesa de juegos acuáticos en una ilusión y la lona celeste, en una cubierta seca.

Las burlas estallaron en las redes sociales y hasta Milagro Sala le escribió una carta con un consejo para el jefe de Gobierno porteño. “Estimado Horacio. Soy Milagro Sala. Te escribo desde la prisión sui generis que inventaron especialmente para mí –dice la dirigente de Tupac Amaru en su carta–. Si hay algo que no podemos negar es el nivel de creatividad que tienen. Justamente hoy vi que inauguraste una pileta, que en realidad es una alfombra. Mirá, Horacio. En este encierro al que me condenaron solo por ser negra, tengo tiempo. Como sabrás nosotros además de las miles de viviendas construimos 18 piletas, entre ellas la del Parque Acuático que es la más grande del noroeste argentino. Si necesitas algún tipo de asesoramiento contá conmigo. Yo no soy rencorosa, y si tu intención es hacer algo que puedan disfrutar los que menos tienen, te puedo dar algunos consejos. Abrazo Milagro Sala. Presa política de Mauricio Macri”.