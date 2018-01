TEATRO

Lear

Obra escrita, dirigida y protagonizada por los catalanes Francesc X. Meseguer, Iban Beltrán y Santi Monreal, Lear refleja uno de esos momentos en los que la vida obliga a tomar decisiones, dejar cosas atrás, llamar las cosas por su nombre y vivir la vida elegida. Aunque el cambio implique abandono y genere incertidumbre la verdad que brota de la propia experiencia lo hace posible. Se trata de un relato intimista en el que emerge un análisis desmenuzado, ácido y crítico sobre el teatro catalán, español, europeo, que al fin y al cabo acaba siendo un espejo sobre el teatro mismo. Con producción de Alejandra Villarreal, vestuario de Laura Cabezas y traducción de Julia Muleras. El espacio escénico y la iluminación son de Iban Beltrán y Santi Monreal. Estreno: Jueves 18.

Jueves a las 21, en Chacarerean Teatre, Nicaragua 5565. Entrada: $ 250.

Dulce pájaro de juventud

Flaubert dijo “Madame Bovary soy yo”. Tennessee Williams podría parafrasearlo y decir lo mismo de su Alexandra del Lago en Dulce pájaro de juventud. Escrita en los últimos años de la década del cincuenta, cuando comenzaba a declinar su buena estrella en Broadway, la debilidad existencial del escritor trasunta la precaria vida emocional de la pareja protagónica de esta pieza. La sensación de fracaso y de pérdida de la inspiración, sumada al paso de los años, unen a Williams con su Alejandra del Lago. La obra transita, en definitiva, el paso inclemente y desaforado del tiempo que arrastra todo tras de sí. Traducción de Cristina Piña, versión de Oscar Barney Finn. Estreno: Jueves 25.

Jueves a domingo a las 20.30, en el Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. Entrada: $ 300.

MÚSICA

Caprichos

A la manera de las viejas compilaciones de antaño en las que los sellos desplegaban a sus artistas, el sello Canary despidió el año pasado agrupando temas inéditos y perdidos de los variados proyectos liderados por Mimi Maura y Sergio Rotman, que no son pocos. Mimi Maura no sólo aporta “Ese camino”, el irresistible tema inédito que abre el disco, grabado en Nueva York en 2015, con The Du-rites, sino que también acompaña a Ok Pirámides en “Explota tu cabeza”, producidos por Emisor. El Siempreterno está representado por un outake de su brillante disco debut (“Fantasma del amor”) y Los Sedantes la versión dub de un tema de su último disco, “De otra vida te conozco”. Pero las auténticas rarezas de Caprichos son los dos temas que Rotman grabó junto a Pablo Martín y Julio Solo en 2014, para un disco solista que rápidamente quedó trunco: “Ventanas” y “Donde estaba el corazón”, atribuidos en la compilación al trío inédito Sergio, Pablo y Julio.

Calma

“Viajando hacia la calma y dejándonos atravesar por esta trama de la amistad y los sonidos”, dice el pianista entrerriano Carlos Aguirre presentando su nuevo disco, compuesto “imaginando el universo de un trío”. Pero no se quedó en eso, sino que tomó esos bocetos iniciales y se reunió con dos queridos amigos: el santafesino Fernando Silva en contrabajo y el cordobés Luciano Cuviello en batería. Explorando la química de sonar juntos, el trío compuso temas nuevos, delineando un repertorio y una forma de expresión. “Una posible estética con eje en la austeridad”, según apunta el Negro Aguirre, resumiendo la busqueda del debut discográfico del trío, grabado en Mendoza y con invitados como el Mono Fontana y las voces de Claudio Bozani y Marcelo Petteta.

ONLINE

The Toys that Made Us

¿Qué tienen en común Barbie, G.I. Joe, He-Man y los personajes de la saga Star Wars? La respuesta es sencilla: son los juguetes y figuras de acción más populares de la historia, a tal punto que algunos de ellos atraviesan varias generaciones de niños y adolescentes dispuestos a todo con tal de conseguir la última versión o el esquivo modelo especial de su héroe. Esta serie producida por Netflix analiza con lujo de detalles la creación, puesta a punto y lanzamiento de los famosos muñequitos y muñequitas, destacando arreglos comerciales muchas veces leoninos, el esforzado trabajo de diseñadores y publicistas y las maravillosas campañas de lanzamiento (premio especial para las figuras de La guerra de las galaxias, promocionadas antes de que estuvieran diseñados los prototipos). La historia detrás del origen y evolución de la muñeca oxigenada más famosa de la historia incluye varios detalles sorprendentes.

The Marvelous Ms. Maisel

Reciente ganadora de un Globo de Oro, esta producción de Amazon (que ya puede verse en su plataforma Prime Video) narra el cambio de vida de una simple ama de casa que, un buen día, descubre que tiene un enorme talento para el humor. Con el trasfondo de la Nueva York de fines de los 50, la serie narra indirectamente los inicios de la comedia stand-up en su versión moderna e incluye recreaciones ficcionales de pioneros como Lenny Bruce y Bob Newhart. La actriz protagónica, Rachel Brosnahan, también se llevó a su casa un Golden Globe por su interpretación de Midge Maisel, criatura inspirada, en parte –según afirman los creadores de la serie–, en veteranas de las tablas como Joan Rivers y Totie Fields.

CINE

El ornitólogo

En una zona totalmente agreste de Portugal, un hombre observa a los pájaros que habitan en el lugar y estos, a su vez, lo observan a él. Ese es el punto de partida de la nueva película de João Pedro Rodrigues –que se presenta todos los sábados de enero a las 22 horas en el museo Malba–, un notable relato de transformación espiritual (y física) que incluye extrañas tribus paganas, un grupo de cazadoras que hablan en latín, una pareja de turistas chinas con un bizarro plan y un pastor llamado Jesús. Sorprendente y absolutamente imprevisible, es una particular aproximación al cine de aventuras y un abordaje a la religiosidad no atado a dogmas ni a convenciones, al tiempo que vuelve a demostrar la enorme capacidad creativa del cine luso contemporáneo. Una frase de San Antonio de Padua al comienzo del film puede ser la clave para su comprensión o, por el contrario, apenas un elemento más de la rica trama.

No dormirás

Más terror argentino –aunque en coproducción con España y director uruguayo– en esta saga psico-onírico-teatral que parte de un hecho científicamente fehaciente: la falta de sueño durante más de 72 horas hace que la mente comience a fabricar las más extrañas alucinaciones. En la película de Gustavo Hernández (La casa muda) eso se traduce en el contacto directo con otro mundo invisible, aunque muy cercano y aterrador. Eso es precisamente lo que le ocurre a una joven actriz, interpretada por Eva De Dominici, cuando accede a participar en una particular puesta teatral cuyos actores llevan varios días sin cerrar los ojos. Acompañan en el reparto la española Belén Rueda y Germán Palacios.

TV

El asesinato de Gianni Versace

La segunda temporada de American Crime Story, la serie que terminó llevándose gran cantidad de premios el año pasado con su recreación del juicio a O.J. Simpson, desanda los pasos del terrible y misterioso final del magnate de la moda, asesinado frente a su mansión de Miami Beach en 1997. Con un reparto de notables que incluye a Edgar Ramírez como Versace, Penélope Cruz como su hermana Donatella, Ricky Martin en el rol de su pareja Antonio D’Amico y Darren Criss empuñando el arma homicida como el psicópata Andrew Cunanan, el primero de los diez episodios de la miniserie será emitido por la señal FX este jueves. A diferencia de la temporada anterior, centrada en las idas y vueltas judiciales, esta S02 promete un relato con formato de rompecabezas: ¿por qué un hombre es capaz de obsesionándose con otro hasta acabar con su vida?

Jueves a las 22, por FOX Premium Series.

Esto es ópera

No todo es rock y pop (o reggaetón, maldita sea) en el mundo de la música contemporánea. La más reciente temporada de esta serie producida por la RTVE española y creada por el escritor y divulgador musical Ramón Gener continúa esforzándose por bajar a tierra el aparentemente elitista universo lírico. Rodada a lo largo y ancho del mundo en ciudades como París, Venecia, Londres, Viena, Madrid, Roma, Bayreuth o El Cairo, serán de la nueva partida clásicos como Rigoletto, Nabucco o La Traviata, conjugando el mayor nivel sobre las tablas con la práctica amateur y las apreciaciones de especialistas con el placer del neófito.

Lunes a las 21, en Film & Arts.