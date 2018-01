Llop agotó su paciencia

"(Martín) Mackey es un irrespetuoso y los dirigentes son todavía más irrespetuosos porque lo escucharon", descargó Juan Manuel Llop, dando a conocer un nuevo frente de conflicto en Newell's. El punto de ruptura nace en la versión de que fue el propio Mackey, coordinador de las divisiones inferiores, el que pidió no contratar al defensor Rodrígo Colombo, pedido por Llop, para propiciar más presencia de juveniles en Primera. "La verdad es que necesitamos un defensor ante la posibilidad de que se vaya (Nehuén) Paz", asumió el entrenador. "Se fueron cuatro jugadores y por eso estamos necesitados de refuerzos, más allá de que estamos muy limitados en lo económico", acotó el entrenador rojinegro. La Lepra juega esta mañana un amistoso en Bella Vista con Belgrano.

Colombo pasó el lunes por Bella Vista, se realizó la revisación médica pero luego viajó a Perú para firmar contrato con otro club. La desprolijidad fue resultado de la falta de liderazgo de parte de la Comisión Directiva. No se sabe quiénes toman decisiones y en la confusión Mackey hizo saber que prefería que Llop apueste por más juveniles en vez de traer al ex Atlético Rafaela. Pero Llop salió al cruce del coordinador de las divisiones inferiores por su intromisión. "Si es verdad que Mackey hizo caer la operación, es un irrespetuoso porque no conoce el día a día del plantel profesional, como yo no conozco el día a día de las divisiones inferiores. La verdad es que ante la posibilidad de que se vaya Paz (a Bologna de Italia), porque el jugador había manifestado que quería irse, en el vestuario dijimos tenemos que buscar un central. Ahí surgió la posibilidad de Colombo. Entonces llamé al jugador, quien estaba a pocas horas de tomar el avión a Perú. Le pregunté si le interesaba jugar en Newell's y me dijo que sí. Yo lo conozco bien de Atlético Rafaela, además se puede desempeñar en varios lugares de la defensa. Pero la operación se cayó", explicó Llop. "Me parece irrespetuoso el manejo que hizo Newell's en este tema. Y más irrespetuosos fueron los dirigentes si le hicieron caso a Mackey", lamentó el técnico leproso. En Newell's están dadas todas las condiciones para que Llop renuncie. No lo hará. Cumplirá su tarea hasta mayo y recién luego dejará la dirección técnica del primer equipo. Aunque el entrenador a su vez minimizó la crisis de gobierno en la entidad. "La cuestión institucional a mí no me roza. Pero sí me puede llegar a molestar si afecta el armado del plantel. Todo lo dirigencial desde el punto de vista emocional a mí no me toca", aceptó el técnico.

En cuanto a refuerzos, queda aún abierta la gestión de sumar a Martín Viola. Pero ante la imposibilidad de que prosperen las negociaciones, el técnico pide ahora por la continuidad de Héctor Fértoli, pretendido a préstamo por Tigre y Defensa y Justicia. "Les pedí a los dirigentes que no transfieran a Fértoli, porque no podemos prestar jugadores si nos faltan en nuestro plantel", apuntó.

Esta mañana en Bella Vista la Lepra juega el primer amistoso de la pretemporada. Será ante Belgrano y el once rojinegro será con Pocrnjic; Nadalin, Varela, Bianchi, Valenzuela; Fértoli, Rivero, Sills, Cabrera; Sarmiento, Leal.