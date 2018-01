Cinco mujeres acusaron al actor estadounidense James Franco de comportamiento sexual inapropiado según un informe publicado por el periódico Los Angeles Times. Cuatro de las denunciantes eran antiguas estudiantes de actuación de Franco. La quinta denunciante, Violet Paley, quien no era estudiante de Franco, dijo que se ofreció a darle notas sobre un guion y que después él la presionó para que le practicara sexo oral en su automóvil. El martes pasado Franco apareció en The Late Show, donde negó las acusaciones: “Las cosas que leí en Twitter no son precisas, pero aun así apoyo completamente a las personas que salen y pueden decir aquello que tanto tiempo no pudieron exponer”, concluyó el actor.