El mediocampista Federico Mancuello fue transferido de Flamengo a Cruzeiro, ambos equipos de Brasil, en 1,8 millón de dólares y tres años de contrato. Séptimo refuerzo del club de Belo Horizonte, el ex volante de Independiente de 28 años se sumará a sus compatriotas Lucas Romero (ex Vélez), Ariel Cabral (ex Vélez), y Alexis Messidoro (a préstamo desde Boca).