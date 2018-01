El fiscal que investiga el crimen de Fernando Pastorizzo en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, por el cual permanece detenida su novia Nahir Galarza, recibió un informe médico que determinó que la chica presentaba algún tipo de lesión en el cuerpo que, en principio, no es compatible con golpes. En el informe presentado al fiscal de Gualeguaychú, Sergio Rondoni Caffa, los expertos médicos hacen mención a raspones de fricción de alrededor de 20 días atrás, que pueden estar relacionados a la práctica de hockey que la chica realizaba, con lo que descartaría la posibilidad de que se trataran de golpes. La relación que mantenían Pastorizzo y Galarza es una de las claves que intenta desentramar el fiscal de la causa, que por el momento está caratulado como “homicidio agravado por el uso de arma y por la relación de pareja”. En tanto la defensa de Nahir, quien confesó ante la justicia haber asesinado a su ex novio, le presentó al fiscal una carta donde supuestamente la víctima se despedía de la acusada, como prueba de que ya no existía una relación sentimental entre ambos. Una fuente de la investigación relativizó la carta porque es una hoja “que pudo haber sida redactada por cualquier persona”.