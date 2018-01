Margarita Stolbizer criticó hoy con dureza a la responsable de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, de quien dijo que “es una persona capaz y honesta”, pero que es “ultradependiente del Gobierno. Es militante. Le quita credibilidad a su trabajo”. Así embistió contra la funcionaria por hacer la vista gorda en casos que involucran al gobierno nacional.

“¿Laura Alonso no tiene nada para decir sobre el negocio de los parques eólicos de la familia Macri? Nos toman el pelo. Tenemos una Oficina Anticorrupción que carece absolutamente de independencia”, señaló la ex diputada nacional. Al respecto, por Twitter, había expresado en las últimas horas: “Parece una cargada: Oficina Anticorrupción investiga si la hija de Milani fue ñoqui hace 3 años mientras empresas del Grupo Macri ganan u$s 48 millones por compra y venta de parques eólicos con empresa española a la que el Gobierno debió haber rescindido contratos por incumplimiento”.

Justamente, ayer los diputados kirchneristas Martín Doñate y Rodolfo Tailhade presentaron una denuncia por tráfico de influencias, uso de información privilegiada y negociaciones incompatibles. Según se denunció en la prensa, el Grupo Macri ganó hasta 48 millones de dólares con las ventas de parques eólicos por un precio mayor al que los habían adquirido en la provincia de Chubut.

En ese sentido, Stolbizer remarcó: “Este gobierno tiene una conflictividad de intereses muy reiterada, aunque no es delito en sí mismo, es la puerta de acceso. Cada vez hay más negocios de familiares con áreas del Estado, es muy peligroso. Díganle a los parientes de los funcionarios que no hagan negocios por unos años, ¿qué les cuesta?”. Al respecto, calificó a la administración de Cambiemos con “un 4, aprobado pero le falta muchísimo”.

En otro orden, consideró en FM La Patriada que “las prisiones preventivas se aplican selectivamente: los ex funcionarios están detenidos, pero Cristina Kirchner no. Este gobierno no quiere detener a Cristina, la protegen al igual que a Menem”. Y matizó en el caso del ex canciller Héctor Timerman: “Me parece un error que algunos salgan a festejar que le nieguen la visa en medio de una situación tan delicada. Fue correcto el proceder del gobierno, es una cuestión humanitaria”.

Finalmente, como aliada de Sergio Massa, opinó sobre un eventual encuentro del líder del Frente Renovador con Cristina Fernández de Kirchner. “Una reunión entre ellos dos es una cuestión terminal, para mí es insostenible”, dijo a modo de poner límites. Advirtió que su socio “puede reunirse con quien quiera” y que ella tiene claro “el lugar donde nunca podría estar”.