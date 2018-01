Dos internas de la Unidad Penitenciaria Nº 5 de Rosario fueron quemadas con lavandina hirviendo ayer por la tarde y un grupo de cincuenta familiares se concentró fuera del edificio de Ingeniero Thedy al 300 para reclamar protección para las mujeres que se encuentran allí dentro. Las dos heridas fueron trasladadas a hospitales, aunque no se les notificó a los familiares a cuál. Una de ellas tenía un ojo comprometido, según contaron familiares de las mujeres atacadas. Según dijo una de las encargadas del penal, algunas empleadas fueron lesionadas. Los ataques se produjeron en dos momentos diferentes. El primer hecho ocurrió cerca de las 11.30 cuando una de las internas de planta alta bajó para ver a una visita, en ese momento internas de planta baja le arrojaron el líquido hirviendo. El segundo episodio se dio una hora más tarde con similares características. "El personal no cuido que no las volvieran a quemar", reclamaron los parientes. Los manifestantes pidieron una auditoria sobre la situación del penal. También aseguraron que van a llevar un escrito a Tribunales para reclamar la intervención de la unidad. Allí hay unas 25 mujeres detenidas en planta alta y otras 13 en planta baja.