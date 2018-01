Luis Chebel es abogado, vicepresidente 1º de Lanús e integra la conducción de la Superliga. Explica que aunque el Gobierno consiga aprobar un proyecto de ley en el Congreso sobre sociedades anónimas, la AFA debería adecuar su estatuto para aceptarlas. Para él, hoy no es posible, aunque dice que “intentarán forzar su interpretación”. El dirigente le explica a PáginaI12 que le encantaría que “la postura de cada club quede expuesta públicamente, porque sin mencionarlos por su nombre, hay algunos que miran para otro lado”.

De sus palabras se desprende una firme postura contra el desembarco legalizado de las SA en el fútbol: “Yo voy a pelear para que nunca vengan a mi club. Ya sabemos de dónde saldrá el dinero, porque es plata espuria, no es santa. ¿Vamos a permitir que venga un capitalista que compita deslealmente con nosotros que ayudamos a los chicos pobres, que juntamos mango sobre mango, que conseguimos una publicidad del heladero para darles a los pibes de la pensión un cucurucho? Me parece que es injusto”.

Chebel sostiene que en la mayoría de los clubes piensan como en Lanús. Y se pregunta de dónde vendrán los capitales para invertir en las instituciones: “En un país donde hay incertidumbre política, jurídica, económica y hasta eléctrica, quién va a venir a poner plata en el fútbol para infraestructura, jugadores…” El vicepresidente 1º de Lanús sigue la línea de su padre Emilio, un ex presidente del club que si viviera estaría junto a él oponiéndose a la idea del presidente Macri. “El fútbol no es un tema menor”, dice antes de despedirse con la convicción de que no pasarán las SA.