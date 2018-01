Margarita Stolbizer criticó con dureza a la responsable de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, de quien dijo que “es una persona capaz y honesta”, pero que es “ultradependiente del Gobierno. Es militante. Le quita credibilidad a su trabajo”. “¿Laura Alonso no tiene nada para decir sobre el negocio de los parques eólicos de la familia Macri? Nos toman el pelo. Tenemos una Oficina Anticorrupción que carece absolutamente de independencia”, señaló la ex diputada. También afirmó que “este gobierno tiene una conflictividad de intereses muy reiterada. Aunque no es delito en sí mismo, es la puerta de acceso. Cada vez hay más negocios de familiares con áreas del Estado, es muy peligroso”.