Dirigentes del Frente para la Victoria celebraron que Amado Boudou haya recuperado la libertad. “Su liberación nos da esperanzas para que cambie la situación política y judicial con las otras prisiones ilegales”, analizó el diputado Andrés Larroque, mientras que el ex jefe del bloque kirchernista en la Cámara baja Héctor Recalde remarcó que “el principio general que debería primar es la libertad”. En el oficialismo no hubo unanimidad de criterio. “Duele”, dijo el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y la diputada Graciela Ocaña consideró que la excarcelación del ex vicepresidente es “una vergüenza”. En cambio, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, señaló que lo resuelto por la Cámara Federal porteña “es una decisión de índole procesal” y reconoció que “hay se ser justos” en el sentido de que Boudou “siempre ha estado sometido a derecho”. “Desde mi punto de vista no hay un peligro de fuga”, agregó Alonso.