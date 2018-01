La Confederación de la Mediana Empresa (CAME) informó que durante la primera quincena de enero viajaron 5,7 millones de turistas por las diferentes ciudades del país, 6 por ciento más que en la misma época del 2017. Con un consumo diario aproximado de 920 pesos, se llevan gastados en total unos 22.400 millones, 28,5 por ciento más que en la primera quincena de enero que en 2017. En tanto, 1,5 millones de turistas optaron por veranear en las playas uruguayas, chilenas o brasileñas. Sólo a Uruguay se estima que habrían llegado 750 mil argentinos en la primera quincena, que es la más fuerte, y a Brasil 400 mil. CAME aseguró que los destinos no se estarían eligiendo en función de conveniencia de precios, sino de gustos y cercanías. Por ejemplo, en comida y combustible, Argentina tiene mejores precios que los países vecinos, y en alojamiento no hay grandes diferencias. “Donde sí hay grandes brechas es en electrónicos, calzado y textil, donde Brasil y Chile se imponen como una opción para los que buscan vacacionar y hacer shopping. Chile se gana al turista de la zona cuyana que busca playas cercanas. Por su parte, Brasil y Uruguay al del Litoral, ya que busca playas más templadas. Y Miami al de mayor poder adquisitivo”, señaló el informe.