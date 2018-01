A pesar de los graves problemas que atraviesa la institución, hay directivos de Newell's que no interrumpieron sus vacaciones y recién hoy la dirigencia definirá con el Organo Fiduciario cuándo se le pagará la deuda, o parte de ella, a los empleados de la entidad. Entre tanto, el técnico Juan Manuel Llop espera por los dirigentes para definir el futuro del equipo. "Nos faltan tres refuerzos", diagnosticó el entrenador. Aunque es improbable que el club sume jugadores.

Los dirigentes se reunieron solo una vez en el nuevo año y fue para desafiar el liderazgo del presidente Eduardo Bermúdez. La esperanza de cobro de sueldos atrasados para los trabajadores de la entidad apareció ayer porque se presentaron en el club autoridades del Organo Fiduciario. Los auxiliares del juez del Fideicomiso pagarán esta semana parte de la deuda (dos meses) con los empleados y se espera para en las próximas horas firmar toda la documentación del pase de Nehuén Paz a Bologna de Italia.

Llop, en tanto, reclama por refuerzos pero los directivos ya ni siquiera hacen negociaciones. El club no para de aumentar su pasivo por lo cual no lograrán permiso del juez para sumar más futbolistas. Y por eso el entrenador, al menos, ruega para que no se desvinculen más futbolistas, como el caso de Héctor Fértoli, pedido por Tigre y Defensa y Justicia.

El primer equipo, que viene de empatar con Belgrano en el primer amistoso, viajará mañana a Santa Fe para quedar a la espera del amistoso con Banfield, agendado por la televisión para el jueves a las 22 en cancha de Unión. Llop hará algunas modificaciones en defensa y mediocampo para el segundo encuentro de preparación.