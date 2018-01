Lo que quiere es un defensor

La dirigencia de Central aceleró las negociaciones para sumar el defensor que reclama el técnico Leo Fernández. El experimentado Marcos Angeleri y el juvenil Marcos Senesi, ambos de San Lorenzo, son los nombres apuntados por el entrenador. El ex Estudiantes está más cerca de concretar su arribo a Arroyito debido a que se quedará con el pase en su poder. Senesi, en cambio, es una de las promesas del club azulgrana y su incorporación solo se puede firmar a condición de préstamo. La directiva se propone definir el segundo refuerzo -el primero fue Néstor Ortigoza‑ en las próximas horas dado que el miércoles 24 comienza el torneo para los canayas con su partido postergado ante Independiente.

Central apuesta por el chico Senesi, pero San Lorenzo, dueño de su pase, no lo vende. La dirigencia azulgrana ve en el juvenil el futuro de la defensa de San Lorenzo y por eso solo acepta prestar al jugador hasta junio, dado que todavía no es titular en el primer equipo. Los canayas, a su vez, aspiran a tener al zaguero central por un año y pretenden fijar una opción de compra por su pase, algo que no está dispuesto a conceder el club de Boedo. Senesi también es pretendido por Newell's, aunque en este caso el jugador no mostró mayor interés en jugar en el Parque Independencia.

Ante esta situación, Leo Fernández indicó apuntalar las conversaciones con Angeleri. El ex Estudiantes tiene 34 años y Central le ofrece contrato hasta 2019. El defensor quedará con el pase en su poder en julio pero no tendrá problemas para desvincularse de San Lorenzo en los próximos días para firmar con los canayas. En este caso, Angeleri firmará en Arroyito un contrato más bajo del que tiene actualmente en el club azulgrana. Fernández quiere un zaguero central, para poder disponer otra vez de Mauricio Martínez en la posición de volante central.

La urgencia de los directivos canayas responde a que el próximo 24, Central visitará a Independiente a las 21.10, por el postergado de la 11º fecha de la Superliga. El equipo que parará Fernández será muy parecido a que empató el domingo en el amistoso con Lanús. La única baja, por el momento, será la de Washington Camacho. El volante sufrió un golpe en el hombro derecho y no estará disponible. Ayer por la tarde al uruguayo le inmovilizaron la zona y no tendrá actividad en los entrenamientos de la semana junto a sus compañeros.