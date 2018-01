Pelé, la ex estrella del fútbol brasileño y mundial, concurrió a la ceremonia inaugural del campeonato regional de fútbol del estado de Río de Janeiro apoyado en un andador. “Si es la primera vez que Dios me da una zapatilla nueva, ¿por qué no mostrarla?”, señaló Edson Arantes do Nascimento, de 77 años y tres veces campeón mundial con la verdeamarelha.