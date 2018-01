“Pensé en retirarme. Yo debuté a los 17 años y tengo 33. Eso lleva un desgaste mental y físico. Pero ahora quiero volver a sentir el hambre que sentía jugando en el barrio. Sé que me queda poco y lo voy a disfrutar con la camiseta que amo”, se sinceró Carlos Tevez, flamante refuerzo de Boca, quien en su tercer ciclo en el club xeneize podría debutar mañana ante Aldosivi, en Mar del Plata. “Estos partidos del verano me van a venir bien para aflojarme. Pero quiero volver a la cancha de Boca, sentir otra vez esa sensación hermosa”, remarcó Carlitos, dando por sentado que piensa más “en el partido del sábado 27 de enero” ante Colón en La Bombonera, por la 13ª fecha de la Superliga, que “en el amistoso con River” del próximo domingo en dicha ciudad balnearia, donde las populares se agotaron en 40 minutos. El DT Guillermo Barros Schelotto habló del equipo alternativo que paró en el debut en la derrota 3-2 ante Godoy Cruz en Mendoza (ver aparte).

Tevez, quien en 2017 se fue a China por un contrato millonario, pero volvió al cabo de un año porque no pudo adaptarse al fútbol de ese país asiático, habló de su regreso al club de la Ribera. “Me siento bien, estoy tranquilo. Estaba convencido de que volvía. Por eso cuando firmé el contrato en China puse la cláusula de Boca. Me fui sabiendo que iba a volver”, señaló a TyC Sports, y añadió: “Lucharla siempre y estar al 100% te consume mucho. Decís ‘juego esto y lo gano’. No es que estás tocado: me preparo para ganar. No es magia. Trato de ganar todo”.

Por otra parte, el delantero reveló que el colombiano Edwin Cardona le ofreció su camiseta: “Me sorprendió y le estoy agradecido. Eso habla de respeto y de saber dónde está parado. Si hay un tiro libre con River, se lo dejo a Cardona; pero mi cabeza está en el 27 de enero, en llegar muy bien a ese sábado en La Bombonera, porque será mi debut oficial. Todos saben que me falta ruedo, me falta fútbol. Quiero ganar minutos para llegar de la mejor manera. Guillermo buscará que juegue donde le sea más útil al equipo, en eso estamos trabajando”, explicó en relación con la vuelta al 4-2-3-1.

Para cerrar, Tevez no escapó a la presión que tiene Boca en este semestre con la Superliga, la Supercopa ante River (“las finales se ganan”, dijo) y la Libertadores. “Nos preparamos para eso. Sabemos la responsabilidad que tenemos de pelear por todo. Venimos con una base sólida. Boca siempre tiene una presión extra, pero la asumimos”, concluyó.