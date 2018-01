Juan Martín Del Potro celebró ayer su regreso al top ten, después de más de tres años. “A lo largo de este período pasaron muchas cosas y me encuentro en esta situación que ni siendo el más positivo del mundo me la hubiera imaginado, pero cuando uno hace el esfuerzo y tiene ganas, también está bueno dejarte sorprender por estas cosas”, dijo el tandilense. No obstante, la Torre señaló intenta no pensar demasiado en los rankings. “Obviamente me pone contento porque es como llegar a una meta después de una recuperación impensada, pero como siempre digo a mí el ranking hoy no es que me influya tanto. Sí te ayuda para los sorteos, para ser cabeza de serie, para darte un poco de aire que el año pasado mucho no tuve. Pero en definitiva vengo a cada torneo a tratar de hacer lo mejor posible, a disfrutarlo. Después creo que cuando jugás bien el ranking te pone de acuerdo al nivel que estás mostrando”, concluyó Delpo, que llegó a caer hasta el puesto 1045 del ranking como consecuencia de su prolongada ausencia en el circuito y sus problemas en la muñeca izquierda, de la cual fue operado en tres ocasiones (ya había sido intervenido antes de la mano derecha).