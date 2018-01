Las altas temperaturas de la última semana provocaron cortes de luz en gran parte de la zona metropolitana. Entre los cientos de afectados, la falta de suministro alcanzó también a instituciones públicas, incluidos hospitales. En el Hospital San Martín de La Plata, el corte de luz pudo convertirse en una tragedia ya que no funcionaron los generadores eléctricos y las enfermeras tuvieron que bombear manualmente el oxígeno a los bebés internados en la sala de neonatología. El martes por la mañana la senadora Teresa García presentó un pedido de informes para que las autoridades del Ministerio de Salud provincial y del hospital dieran explicaciones por lo sucedido.

Según denunciaron los trabajadores del centro de salud, el corte de luz del sábado a la madrugada dejó sin respiradores a la sala de neonatología por una falla en los generadores eléctricos y en las propias baterías que tienen los aparatos para extender su funcionamiento los primeros minutos después de cortarse la energía. En ese momento, ocho bebés recién nacidos quedaron sin asistencia respiratoria mecánica por al menos 30 minutos, que fue lo que duró el arreglo.

“Justo cuando terminaba nuestro turno a las cero horas se produjo un corte de luz. Esperamos para salir porque no se veía nada ya que había solo unas pocas luces de emergencia. Pasaron unos 15 minutos y escuchamos al jefe de la guardia pedir asistencia en Neonatología”, fue el relato de la enfermera y delegada de ATE Guillermina Peralta, que se hizo público. “Nos pidieron que empecemos bolsear a los chiquitos que estaban con asistencia respiratoria porque varios aparatos no estaban funcionando. Pudo haber sido una tragedia. Había mamás amamantando que se asustaron pero tratamos de llevar tranquilidad y que no se dieran cuenta de lo que estaba pasando”, siguió la enfermera.

El pedido de informes presentado por la senadora García pregunta por el presupuesto del hospital y su ejecución, y pide explicaciones por la falla de los generadores eléctricos que no funcionaron esa madrugada. También solicita un informe del jefe del área de Neonatología para conocer si los pacientes sufrieron consecuencias producto de la falta de oxígeno. “En noviembre de 2017 nos enteramos que la gobernadora María Eugenia Vidal subejecutó el presupuesto de salud en más de 18 mil millones de pesos a costa de la salud de los bonaerenses”, fundamentó la senadora.