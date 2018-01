El jefe de Gabinete, Marcos Peña, intentó esquivar las interpretaciones sobre por qué el papa Francisco no viene de visita a la Argentina. “Nosotros no consideramos que haya ninguna cuestión política en la no visita hasta el momento a la Argentina. La Argentina es su casa, la Argentina es su tierra y él no necesita invitación, y él considerará el mejor momento y la mejor oportunidad para visitarnos”, sostuvo el jefe de Gabinete. “Lo que sabemos es que lo esperamos con el corazón abierto, con los brazos abiertos”, aseguró. “Creemos que es muy importante en este momento que está aquí en la región y muchas veces se arman debates, tomar dimensión histórica y entender el valor que significa tener un Papa argentino. Nuestro Papa es el Papa de todos y tenemos que tratar entre todos de evitar llevarlo al terreno de lo político”, afirmó.