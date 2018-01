“No hay nadie tan apasionado por las películas de terror como los fans”, dice Mick Garris, el tipo que más veces adaptó a Stephen King y una de las figuras más importantes del cine de horror. “Es mi clase de gente preferida, yo también soy un fan.” En todos estos años, la dupla King/Garris hizo de las suyas: Garris dirigió Sleepwalkers, las miniseries The Stand y Quicksilver Highway, todas adaptaciones de obras de King, y juntos trabajaron en la versión para tevé de The Shinning.

De visita en Argentina, Garris se entusiasmaba con cómo las culturas de todo el mundo redefinieron el género. Y también con que las realizadoras sumaran sus voces a la discusión: “Están haciendo películas buenísimas como The Babadook o The Invitation”. Y aunque no está interiorizado con el cine de terror nac & pop, vio la adaptación de It de Andy Muschietti y quedó fascinado: “Esta nueva versión es maravillosa”. En su paso por el país, Garris fue homenajeado por las jóvenes huestes del Buenos Aires Rojo Sangre 2017 y presentó allí parte de su filmografía en pantalla grande.

“Me gusta pensar que la mejor época del cine de terror todavía está por venir”, le comentó al NO. Y aseguró que espera ansioso la llegada de las nuevas corrientes, el advenimiento de la sangre joven. “Los ‘80 fueron geniales por algunas cosas, pero para mí el género no llegó a lo mejor de sí”, sorprende quien considera que la época más creativa del terror corresponde entre los ‘60 y ‘70. Igual, tiene sobrada fe en el presente. “Ahora hay muchas maneras de abordar películas, las herramientas para hacerlas se volvieron más democráticas y hay un rango más grande de voces.”

Entretanto, fue el mítico Steven Spielberg quien, en su momento, le dio una primera oportunidad como escritor. “Lo entrevisté en un programa de televisión que hice hace unos años y me preguntó si podría escribir una historia para Cuentos asombrosos. Yo apenas tenía para comer, se la escribí en tres días y desde ahí no paré de trabajar. Tuve una vida muy afortunada”, reflexiona.

Dentro de su amplia carrera, la serie Masters of Horror significó la mejor experiencia de su profesión porque fue capaz de reunir a todos sus máximos héroes (de Dario Argento a John Carpenter, pasando por Tobe Hooper y otros) y darles una oportunidad de hacer las películas a su manera. Sin embargo, Fear Itself, suerte de continuación, no fue el suceso que esperaba. Fue vendida a un canal que aplicaba censura, que pasaba comerciales y que, en medio, tuvo una huelga de escritores que terminó desdibujando el original. “Creo que la razón por la que Fear Itself no funcionó fue porque no tuvo la libertad suficiente.”

Por su parte, el director de 66 años se siente tremendamente incómodo con la época política que le toca transitar a su país. Cree que ahí también hay pesadillas comparables a las del cine de terror y, de paso, esboza sus definiciones: “Donald Trump es el ser humano más horrible de Estados Unidos y creo que él es la fuente del horror en la actualidad, es peor que cualquier otra pesadilla que yo haya podido filmar jamás”.

Este año, Garris entrevistará a grandes cineastas del género para su podcast, Post Mortem. Además, se encuentra en la post-producción de una nueva película, Nightmare Cinema, que contará cinco historias dirigidas por Joe Dante (Estados Unidos), Ryuhei Kitamura (Japón), David Slade (Gran Bretaña), Alejandro Brugués (Cuba) y por él mismo. Y amén de algún cruce de mails, hace tiempo que no mantiene contacto estrecho con Stephen King, su histórico aliado. No obstante, promete novedades: “Hubo algunos proyectos que parecía que iban a salir, pero en Hollywood nunca sabés qué va a pasar”.