Los estrenos que completan la cartelera incorporan a la gran ganadora de los Globos de Oro: 3 anuncios por un crimen ( Three Billboards Outside Ebbing, Missouri , EE.UU./Inglaterra, 2017, foto ), el film del británico Martin McDonagh ( Escondidos en Brujas , Siete psicópatas ), en donde Frances McDormand lleva adelante el rol de una mujer de vida pueblerina, en el sur norteamericano, quien ante la inacción policial tras el asesinato de su hija, decide comenzar una peculiar campaña publicitaria. Los lugares comunes habrán de ser puestos en entredicho, en este film cuyo reparto incluye a Woody Harrelson, Peter Dinklage, y Sam Rockwell.

La acción y el espionaje vienen de la mano de El pasajero ( The Commuter , EE.UU./Inglaterra, 2018), en donde el director español Jaume Collet‑Serra ( Desconocido , Non Stop: Sin Escalas ) vuelve a colaborar con Liam Neeson. En este caso, el actor será seducido durante un viaje rutinario en tren por una bella mujer (Vera Farmiga), quien lo involucra en una trama de conspiración criminal, en donde parece que no hay pasajero sin sospecha. Actúan también Patrick Wilson, Jonathan Banks, y Sam Neill.

El cine argentino estrena Las grietas de Jara (Argentina/España, 2018), con guión de Claudia Piñeiro, en colaboración con el director Nicolás Gil Lavedra ( Verdades verdaderas: La vida de Estela ). El argumento apela al policial, a través de la insistencia de una mujer por descubrir el paradero de una persona cuya existencia todos niegan. El asunto afecta a un estudio de arquitectura cuyos integrantes parecen ocultar una historia ominosa, que les involucra. Actúan Oscar Martínez, Joaquín Furriel, Soledad Villamil, Sara Sálamo, Laura Novoa, y Santiago Segura.