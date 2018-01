JUEVES 18

Los Guarros en Lucille, Gorriti 5520. A las 21.

Ana Prada y Ariel Polenta en Café Vinilo, Gorriti 3780. A las 21.

La Máquina Insensible, Panchita la Pistolera, Los Tracy Lord y Tick Toper en Frescura, C.C. Matienzo, Pringles 1249. A las 21.

Edelmiro Molinari en Bebop Club, Moreno 364. A las 21.

Javier Malosetti & la colonia de vacaciones Mark II en Thelonious Jazz Club, Nicaragua 5549. A las 21.

7 Magníficos, Lutos y Rancho en Salón Pueyrredón, Santa Fe 4560. A las 20.

Urkel en Absinth, Mitre 1695. A las 20.

VIERNES 19

Sin Ley en Teatro Gran Rivadavia, Rivadavia 8636. A las 24.

Carajo y Vetamadre en Fiesta Clandestina, Groove, Santa 4389. A las 23.

Carlos Andino en Lo de Néstor, Bolívar 548.

A las 21.

Mil Tormentas, Marlon Bardo, Carroña Sharong y Furgonautas en Club V, Corrientes 5008. A las 23.

Ana Prada y Ariel Polenta en Café Vinilo, Gorriti 3780. A las 21.

Deborah Dixon & la Fundación del Funk

en Bebop Club, Moreno 364. A las 21.

Onda Vaga en C.C. Konex, Sarmiento 3131. A las 20.

Eruca Sativa, Los Salieris, Bok-sucia, Turi, La Chicago y más en Balneario Camping Banco Pelay, camino a Banco Pelay, Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

A las 18.

The López Project en Anfiteatro Playa Unión, Gral. Rawson 656, Rawson, Chubut. A las 19.

Urkel en Che Taco, Balcarce 873. A las 21.

Mariano Martínez & Elementales, Bardo Nostro, Apuros, Pocas Palabras y Camaro en City Bar, Fondo de la Legua 2550, Martínez.

A las 21.

Circo Freak y Raw en Casa Rock, Córdoba 2580, Mar del Plata. A las 21.

Alambre González en Lucille, Gorriti 5520.

A las 21.

Ezequiel Valdez Trío +1 y Victoria en Mingus Bar, H. Yrigoyen 2575, Mar

del Plata. Alas 21.

La Familia de Ukeleles en La Tangente, Honduras 5317. A las 21.

Superlógico en XLR, Tribulato 449, San Miguel. A las 22.

Los Mentirosos, Inmunes, Los Papeles de Pablo, Bola de Nervio y Al Límite en La Cúpula Bar, Pte. Perón 2687, San Justo.

A las 22.

Ácido Argentino en Abbey Road, Juan B. Justo 620, Mar del Plata. A las 22.

SÁBADO 20

María Ezquiaga, Sebastián Schon y DJ Humphrey Inzillo en ciclo De a Dos, C.C. Recoleta, Junín 1930. A las 19. Gratis.

Martín Carrillo en Lo de Néstor, Bolívar 548. A las 21.

The Killing en Club V, Corrientes 5008. A las 23.

Ana Prada y Ariel Polenta en Café Vinilo, Gorriti 3780. A las 21.

Zona Ganjah y Leonchalon en Fiesta Clandestina, Groove, Santa 4389. A las 23.

Inés Estevez&Magic3 (a las 21) y Sergio Pangaro (a las 24) en Bebop Club, Moreno 364.

Djs Pareja y Carisma en The Shamrock Basement, Rodríguez Peña 1220.

A las 24.

Humo del Cairo en Niceto Club, Niceto Vega 5510.

A las 20.

Guateque y Kumbia Queers en Frescura, C.C. Matienzo, Pringles 1249.

A las 21.

Pedro Aznar en C.C. Konex, Sarmiento 3131.

A las 19.

Orquesta Cumbia Grande, Bestia Bebé, Peces Raros, Fiero y más en el Festival del Cuero en Casualidad, Valle Verde entre Ciudad de Roma y Los Jesuitas

Sierra de los Padres, Mar del Plata. A las 14.

Mujercitas Terror y Sentidos Alterados en The Roxy La Viola Bar, Niceto Vega 5542. A las 21.

Damas Gratis en Destino Arena, Ruta 11, rotonda El Faro, Mar del Plata. A las 15.

Mermelada de Morcilla en C.C. Matienzo, Pringles 1249. A las 21.

Argentina, Revanchas, Chapas, Los Dunkan y más en City Bar, Fondo de la Legua 2550, Martínez.

A las 19.

Da-Skate, Diagonal 18 e Imaginación Zero en Salón Pueyrredón, Santa Fe 4560. A las 21.

Eruca Sativa en Plaza Central, Laprida. A las 21. Gratis.

Ezequiel Valdez Trío +1 y Alfonsa en Mingus Bar, H. Yrigoyen 2575, Mar del Plata. A las 20.

El Bordo en La Trastienda Samsung, Balcarce 460.

A las 21.

Nevil, Los Bilardos, Theniros y The New New en Detroit Club. Rivadavia 17.558, Morón. A las 22.

Miau Trío en Congo Club Cultural, Honduras 5329.

A las 22.

Viejo Rastrero, León Vodo, Ares y La Chiva en Bar Encuentro, Arieta 3686, San Justo. A las 22.

Ácido Argentino en Abbey Road, Juan B. Justo 620, Mar del Plata. A las 22.

2 Minutos y 5 Pistones en Zorba, H. Yrigoyen 1061, José C. Paz. A las 22.

Arbolito en Santana Bar, Pte. Perón 414, Ramos Mejía. A las 22.

Superlógico y El Soldado en El Teatro de Flores, Rivadavia 7806. A las 23.