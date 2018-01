#Festivalipsis En enero y en la Feliz, el Mar del Pop 2018 (27/1, C.C. Villa Ocampo) tendrá de animadores a Vanthra, Boom Boom Kid, Indios, Juan Ingaramo y Altocamet, entre otros; en tanto que los youtubers Dai Hernández y Alejo Igoa irán al capítulo marplatense del Fun You Festival! (21/1, Abbey Road). En febrero, el Festival Únicos llevará al Teatro Colón a Hernán Cattáneo en triple función sinfónica (dos el 22/2, agotadas, y una el 23/2 a las 19). En marzo, el Lollapalooza tendrá además los sideshows de Liam Gallagher (14/3) y Metronomy (15/3) en el Teatro Vorterix, y de David Byrne en el Gran Rex (19/3). Y para abril, Mendoza se anotó como escala en la temporada festivalera con el Wine Rock, que juntará a Massacre, Gillespi, Vanthra, Maleoux, Willy Crook, Coti Sorokin y Rano Sarbach (7/4, bodega Monteviejo, Valle de Uco).

#AltaTemporada Si estás para asesinar celebridades, allaná The Assassination of Gianni Versace, la segunda miniserie de la saga American Crime Story (18/1, FX). Si estás para distribuir faso en Nueva York, dealeá con la segunda de High Maintenance (19/1, HBO). Si querés estaquear vampiros, afilá la segunda de Van Helsing (19/1, Netflix). Si te van los cadáveres y la protocriminalística del siglo XIX, meté lupa y bisturí a la debutante The Alienist (22/1, TNT). Y si seguís manija con los superhéroes DC, dale con la primera de Black Lightning (23/1, Netflix).

#EstaEsParaVos León Gieco, Ricardo Mollo, David Lebón, Machi Rufino, Emilio del Guercio, Rodolfo García, Baltasar Comotto, Gustavo Spinetta y Javier Malosetti son sólo algunos de los musicazos que el 23/1 participarán desde las 19 de Spinetta, el marcapiel, un encuentro que busca celebrar la figura y obra de Luis Alberto. Y el periodista Juan Ignacio Provéndola —historiador y cronista orgullo del NO— tributará de una sola vez el anecdotario playero del rock local, en la presentación costera de su tomo Villa Gesell Rock & Roll, en compañía de Jorge Serrano y Nito Montecchia, de Los Auténticos Decadentes (19/1 en Parador Antigua Costanera, gratis).

#CualquieraPuedeGooglear El Encuentro de Cultura Hip Hop aportará duelos de MCs y beatbox y competencias y entrenamientos de freestyle, danza y grafiti (todos los sábados hasta el 17/2, C.C. Recoleta, gratis). Click al mic. Gael Dobar, Bautista Gaggero y Valentín Damico metieron podio en la Categoría Kids de la Converse Brusquitas Pool Session y ya pintan para cracks. Click sobre ruedas. Me Darás Mil Hijos tendrá regreso en su formato original de orquesta para retomar la música y las inquietudes de un grupo fundamental de la anterior generación del indie local. Click y vuelve. Y situación de trastornos obsesivos compulsivos habrá en la despedida de TOC TOC, con Laura Azcurra y Daniel Casablanca (18, 19, 20 y 21/1, Multiteatro). Click, juez.

#Ciclodelia El 19/1, Brian Chambouleyron cerrará su ciclo de tres shows en La Biblioteca Café y Onda Vaga arrancará el suyo de verano en la Ciudad Cultural Konex, que continuará el 15/2 y el 18/3. El 20/1, el AcercArte convidará gratis a Juanse & the Band, más circo, danza, stand-up y otras actividades (Plaza San Martín, Berazategui). Las españolas Ajo & Judit Farrés combinarán poesía, performance, saxo y electrónica durante tres noches en el Lado B de Niceto Club (19, 26 y 27/1, Niceto Club Lado B). Y las foxtroteras Miau Trío anticiparán su segundo disco con un ciclo de cuatro toques en Congo Club Cultural (20 y 27/1, 3 y 10/2).

#Cursos&Concursos “Cuatro semanas y un cuento” es el objetivo del taller de escritura online que comandará durante febrero el escritor uruguayo Carlos Rehermann (tallerdeletras.net). Club Atlético River Plate convoca a futboleros de entre 6 y 17 años a participar del Campus River, en Ezeiza, para entrenar como jugadores profesionales del 5 al 9/2 ([email protected]). El taller de desarrollo orgánico de proyectos musicales de la gestora cultural Celia Coido tendrá cuatro encuentros, los miércoles de febrero ([email protected]). Y la Orquesta Escuela de Tango Nuevo convocó bandoneonistas, violinistas, violistas, cellistas, pianistas, contrabajistas, guitarristas y cantantes (orquestaescuelatangonuevo.com).

#Enfiestados Arruinaguacho comandará fiesta trap con invitados de lengua larga como Crimewave, AGVA, I Need Sponsors y BlessBoys (19/1, La Tangente), mientras que Kumbia Queers animará la Fiesta Guateque (20/1, C.C. Matienzo). Además, Sin Ley hará la fiestita de 20 años de su disco In feliz (19/1, El Teatro Flores) y el Club Calavera celebrará sus ocho temporadas con Mil Tormentas MarlonBardo, Carroña Sharong, Furgonautas y DJ Morgan (19/1, Club V). Click soplavela.

#PonéLosVideos Carajo se mandó por triplicado con los videos para Propulsor, Drama y La venganza de los perdedores en vivo en el Luna Park. El audiovisual de Cuna de Caín vale como anticipo del show que el español Enrique Bunbury dará el 15/2 en el Luna Park. Y hay más clips: el que la cantautora y actriz Flor Braier le hizo a su vidala dark Tiempo, el de Suena Supernova para No te despiertes todavía, adelanto de su inminente segundo disco, o el de Tu revolución, de Juan Rosasco en Banda.

#LaBandaDelVerano No sabés qué hacer este verano en Buenos Aires? En capital, el 19/1 la familia de Ukeleles agitará en La Trastienda; y en provincia, el 20/1 León Vodó, Viejo Rastrero, Ares y La Chiva se refrescarán en Encuentro Club de San Justo (20/1). Click, juez.