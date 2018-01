La ministra de la Producción Alicia Ciciliani consideró que "hace dos años que el gobierno nacional no encuentra el camino correcto". Con un tono mucho más medido que su antecesor Luis Contigiani, la ex diputada nacional admitió una "situación compleja" a nivel país, pero aseguró que en términos generales no visualiza en Santa Fe "una situación preocupante en términos de empleo". La dirigente socialista dijo que Cambiemos "equivocó el diagnóstico" y alertó sobre la estabilidad laboral de "miles de trabajadores" santafesinos, particularmente de la industria del cuero, uno de los sectores con "complicaciones".

‑-Hace un mes que asumió, ¿cómo fue el comienzo, se encontró con una situación compleja del empleo?

-‑Es una situación compleja porque hay una situación macroeconómica de una inestabilidad muy grande para todo el sistema productivo e impacta en lo laboral. Tener una economía con tasas de interés de los niveles que tenemos, con tasas de inflación de las que tenemos, un tipo de cambio que fluctúa y no le permite a los empresarios y decisores de inversiones tener un marco de estabilidad para planificar, es una economía con problemas. Ahora, en cada caso puntual en el empleo estamos junto con el Ministerio de Trabajo tratando de resolver cada caso. Tenemos sectores bien focalizados, Vasalli no lo podemos atribuir a un problema de este último tiempo, viene con una problemática muy grande de los últimos tres años (ver en página 4 el acuerdo alcanzado ayer por la empresa y el gremio para conservar los empleos hasta septiembre de este año), tenemos el cordón industrial con una situación particular de Fabricaciones Militares, que creo ha tomado decisiones erróneas de desvinculaciones de personal en momentos de zozobra, no deberían hacerlo, pero estamos ahí en temas muy, muy puntuales. En términos generales no visualizamos que haya una situación preocupante en términos de empleo, creemos que son temas que podemos mejorar.

-‑¿De repetirse los casos puntuales se pueden tornar generales, ese es el temor?

‑Exactamente, tenemos que estabilizar la macroeconomía, es muy difícil pensar en un desarrollo sustentable con esta inestabilidad macroeconómica. No hay economía que lo haya logrado, por eso decimos que se tiene que dar un acuerdo político de amplio espectro y de largo plazo, el consenso para estabilizar la macro tiene que ser una prioridad de la dirigencia política, económica y social de la Argentina, porque son temas difíciles, complejos y no puede ser un disputa política partidaria y electoral. Tiene que ser un objetivo general de dirigentes que piensan en el bien común.

-‑Asegura que la economía tiene problemas, ¿es una consecuencia del rumbo económico que tomó el gobierno nacional?

‑-Hay múltiples factores, el gobierno nacional ha equivocado el diagnóstico. Hace dos años que no encuentra el camino correcto, creo que apostó a que venía la ola de inversiones por el solo hecho del cambio de gobierno, y eso ha sido uno de los principales factores de equivocación que ha tenido el diagnóstico. Pensar que el capital va a invertir solo porque el cambio de gobierno le podía dar alguna certeza no ha ocurrido ahora y no va a ocurrir nunca. Ahora, por lo menos, en las últimas semanas, ha tomado dimensión de que había que cambiar las metas de inflación, pero falta un acuerdo estratégico político de mediano y largo plazo.

-‑¿Las situaciones de conflicto que le plantea al gobierno nacional son bien atendidas?

-‑Viajé para tener entrevistas con distintos funcionarios de Nación, estamos atentos a la situación de la cadena del cuero, nos preocupa muchísimo el tema de nuestras curtiembres, al problema del calzado lo vemos con perspectiva de cadena de valor. He tenido reuniones con funcionarios de la cadena de Producción, tengo un dialogo con funcionarios de Jefatura de Gobierno. Participé de la reunión de la cadena de trigo, con todos los integrantes de la cadena, viajé a Buenos Aires por otra reunión con toda la cadena de arroz y estamos trabajando en eso.

-‑¿Cuál es el sector más complicado de la economía provincial?

-‑El sector del calzado está con complicaciones, Vasalli es un caso puntual porque yo no podría decir que la maquinaria agrícola está en problemas. Creo que hay casos puntuales para resolver, como el ingenio en Las Toscas, el cordón industrial con las diferentes realidades de distintas empresas y de distintos rubros. En la cadena de valor del calzado hay un problema de retención a los cueros que si se bajan corremos serio riesgo de que empecemos a exportar cuero sin procesar, con lo cual estarían en riesgo fuentes de trabajo de curtiembres, que en la provincia son miles de trabajadores, pero ya estamos trabajando en ese tema.

-‑En el plano político se habla mucho de la construcción de un frente que integra al socialismo y un sector del peronismo, ¿lo ve viable?

-‑Las elecciones pasaron, el 2018 es un año no electoral, hay gente que tiene miedo de perder su empleo, estamos en medio de un cambio tecnológico fabuloso, de eso nadie habla, no está en la agenda política. Hay desplazamiento de trabajadores por tecnología, hay un nuevo mundo, esas son las preocupaciones de la gente, la gente no está pensando en las elecciones del 2019. Tenemos que hacer un gran acuerdo estratégico para estabilizar la macro, gobierne Macri, gobierne Juan, gobierne Pedro, a la macro hay que estabilizarla. Tenemos que proteger a los más débiles, y yo creo y quiero que los dirigentes políticos hablemos de esto.