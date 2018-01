Dylan Farrow, hija adoptiva de Woody Allen y Mia Farrow que acusó al cineasta de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía siete años en una carta abierta en The New York Times, dio una entrevista televisiva en la que asegura que “soy creíble y digo la verdad”. En CBS This morning, la joven, que ahora tiene 32 años, fue interrogada por el periodista Gayle King sobre si vuelve a sacar el tema a la luz para acabar con Woody Allen, y respondió con dureza. “¿Por qué no debería querer derribarlo? ¿Por qué no debería estar enojada? ¿Por qué no debería estar herida? ¿Por qué no debería sentir indignación por haber sido ignorada, apartada y por no haberme creído todos estos años? Todo lo que puedo hacer es contar mi verdad y esperar que alguien me crea en lugar de solo escucharme.”