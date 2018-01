A casi una semana de haber recuperado la libertad por un fallo de la Cámara Federal porteña, el ex vicepresidente Amado Boudou celebró el nacimiento de sus hijos mellizos. Su pareja, la ex diputada mexicana Mónica García de la Fuente, dio a luz a los niños sin complicaciones en una cesárea programada, que se realizó en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires. El ex ministro de Economía, quien se convirtió en padre por primera vez, dijo estar “recontra feliz” con el nacimiento de sus hijos y adelantó los nombres que llevarán: Simón y León. Según explicó, eligieron esos nombres en homenaje al libertador venezolano Simón Bolívar y al revolucionario ruso León Trotski. En diciembre, el juez federal Sebastián Ramos le había permitido su salida para presenciar el nacimiento de sus hijos, pero finalmente los recibió en libertad.