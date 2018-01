CHILE

Francisco y las denuncias por abusos sexuales

El papa Francisco visitó Chile y tuvo que responder por los abusos sexuales dentro de la Iglesia y la protección a pedófilos. El Obispo Juan Barros es criticado por encubrir abusos sexuales, aunque él niega haber sido testigos de abusos. Francisco pidió perdón: “El dolor y la vergüenza por el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia”. Barros también fue ligado al sacerdote Fernando Karadima sentenciado por abusos sexuales contra menores en los ochenta y noventa y fue suspendido de por vida en sus funciones. “Juan Barros estaba parado ahí, mirando, cuando me abusaban a mí. No me lo contaron, me pasó”, le dijo a BBC Mundo Juan Carlos Cruz, uno de los denunciantes del “Caso Karadima”.

MEXICO

A las mujeres no les dan capital

De 352 emprendimientos que recibieron financiamiento de fondos de capital solo el 12 por ciento (30) tiene a alguna mujer en su equipo inicial, según el informe “Las mujeres: asignatura pendiente del venture capital mexicano”, realizado por la start-up Apli, en una nota de la CNN que denuncia que a las emprendedoras les preguntan por su vida familiar y no por su proyecto de negocios. En Estados Unidos, el porcentaje sube, pero no mucho más, a 16.9 por ciento y en Europa apenas al 16,1 por ciento, según la plataforma informativa de fusiones y adquisiciones de capital privado PitchBook. “Si hubiera más mujeres tomando decisiones, probablemente habría más empresas de mujeres con inversión”, recomienda Claret Uribe, directora de Desarrollo de Negocios en la tienda en línea Bebe2go.

COSTA RICA

A favor del matrimonio igualitario

La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció, la semana pasada, como parte de los derechos protegidos, los derechos de las parejas del mismo sexo y de las personas trans. La decisión se originó en un pedido de opinión consultivo presentado por Costa Rica por el reconocimiento registral de la identidad de género y los derechos patrimoniales de uniones de personas del mismo sexo. La Corte expresó que la identidad de género y el matrimonio igualitario son derechos que se encuentran protegidos por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Greta Pena Presidenta de 100% Diversidad y Derechos, expresó: “La decisión de la Corte Interamericana es histórica, implica un gran avance en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBTIQ en la región”.