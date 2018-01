La revolución feminista: Justina Díaz Cornejo @TraduccionesJDC

Si no fuera por el feminismo hoy las mujeres no podríamos votar, ni ser candidatas, ni disponer de nuestra plata o herencias. Eso no se logró porque alguien fue piola. Se logró por el feminismo: mujeres que dieron hasta su vida por un poco más de igualdad.

La revolución no retrocede: charolopez @charolopez

Último momento: hay personas que tienen miedo a que los tipos tengan miedo de violar, reiteramos.

Facundo Arana dice que feminismo está bien y cuál mal: Claudia Acuña @muclaudia

En fin: sumamos un nuevo sommelier de feministas. Este nos divide en “serias” y “fundamentalistas”. Miremos la parte del vaso lleno: nos manda a cargar solo a la mitad.

Mr. Mainsplaning: Agustina @ladyprecarizada

“Hablemos de cosas serias. El feminismo es mucho más que 4 minas con 50 trolls escribiendo barbaridades.” Justo hoy me levanté con ganas de que un Facu Arana me explique lo que es el feminismo. Gracias chicos, están en todo.

Mónica Garnica presente: #NiUnaMenos Lucía @Lucia_GI

La preocupación de cierto periodismo acerca de si Nahir Galarza pidió o no un personal trainer es directamente proporcional al machismo ambiente. No se escucha ni un comentario sobre Miguel Saracho, el femicida de Mónica Garnica, madre de sus tres hijxs. La prendió fuego.

Todo dicho: Gabriela Borrelli @Gborrelliaz

A veces es tanto el nivel de literalidad que se maneja que se vuelve otra metáfora.