Me molestan muchísimo lxs que le dicen No al aborto con la frase: “Estoy a favor de la vida”. ¿De qué vida? ¿Qué pasa con las mujeres que mueren por no poder pagar un procedimiento adecuado? Es todo tan hipócrita.

La gente básica que compara a un régimen de exterminio masivo con un grupo de mujeres que piden por sus derechos. El machismo es un flagelo social, que se comporta como enfermedad y contamina a todxs por igual.

Desde mi lugar de trabajo estoy harta de los contenidos de teatro de temporada, son extremadamente chatos, machistas, que ponen a la mujer solo como un objeto sexual y si por causalidad el papel de la actriz es un poco feminista e inteligente es porque un hombre las lastimó o las dejó. Donde solo vale el cuerpo.

Anahí Suray Veiga: Productora de Altagracia Producciones, actualmente con la obra Muchas pelucas para un solo Calvo. Funciones: todos los días a las 0.30 en Teatro Astor, Shopping Puertas al Sol. Las Grutas, Río Negro.