“Si pronosticás lluvia de dólares y crecimiento económico y eso no llega es porque hubo un error de diagnóstico y mucha inacción”, consideró ayer el ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian. Durante una entrevista radial, el desplazado ex funcionario cuestionó la persistencia de un elevado déficit en las cuentas públicas y reclamó un ajuste más profundo. “Hay una gran dificultad para cerrar los números fiscales. No se puede continuar con este déficit. El gradualismo es inacción, es una fantasía”, enfatizó el economista, quien aseguró mantener un diálogo fluido con el presidente Mauricio Macri. “Lo que digo en público, lo dije antes en privado. Perdimos dos años”, lanzó al rechazar políticas como la reparación histórica previsional. “La política económica de ahora todavía esta desarticulada”, insistió Melconian en Radio con Vos.